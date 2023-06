Nico Occhiato confesó qué pasó realmente con Graciela Alfano y su romance

Nico Occhiato está pasando por un gran presente laboral, donde Luzu TV y su programa, Nadie Dice Nada se mantienen como lo más visto dentro del streaming en un año sumamente exitoso.

El conductor, en esta oportunidad, fue invitado a pasar por el programa de Fer Dente, Noche Al Dente y como era de esperar, fue blanco de un sin fin de preguntas, entres las que no faltó la consulta sobre las versiones de un romance con Graciela Alfano.

Sobre tal rumor, Occhiato se sinceró: “No, no estuve con ella, no se como se generó eso. Yo trabajé con ella en un programa que se llamaba Todo puede Pasar y Graciela era jurado, pero no pasó nada. Después de cada programa ella me llamaba y me daba consejos, pero por que sabe muchísimo”.

El conductor aclaró que la relación con la vedette es exclusivamente laboral e insistió en ahuyentar cualquier tipo de suspicacia: “De verdad que no pasó nada, pero aprendí mucho hablando con ella, es la número uno. Y si, tiene mi número”.

Occhiato aseguró que no tuvo un romance con Alfano.

La entretenida entrevista de Fernando Dente tuvo otro momento magistral ante la consulta sobre una cita de Nico Occhiato que no terminó de la forma esperada, con más de una particularidad que le dio color a la anécdota.

“Vos pasaste a buscar a una señorita, se subió al auto y te preguntó si era el único auto que tenías. Fueron a tu departamento, y te preguntaron si era de dos ambientes, y si alquilabas o eras propietario. ¿Qué más te preguntó la enviada de la Afip?”, fue el puntapié del conductor de Noche Al Dente.

El productor de Luzu redobló la apuesta y comentó que esa noche hubo más situaciones llamativas: “Le pregunté qué vamos a comer, me dice sushi, pero yo no como sushi, eso ya no le gustó (...) Después preguntó sobre un cuadro, de quién era y yo no tenía idea, lo compré en un showroom”.

“Se pensaba que estaba saliendo con Iván de Pineda”, fue el broche de oro que le dio Fer Dente a una anécdota sin desperdicio, en uno de los grandes momentos de la noche de Nico Occhiato en los estudios de América TV.