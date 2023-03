El sensual video de Graciela Alfano bailando en la playa

Graciela Alfano se encuentra mejor que nunca y utiliza sus redes para compartirlo. La actriz ha publicado varias imágenes y videos en la playa donde varias personas la han elogiado por su estado físico.

Este miércoles, Alfano encendió Instagram con un video donde se la puede ver, con un conjunto deportivo, muy feliz bailando frente al mar una de las canciones del momento: TQG (Te Quedó Grande), la reciente colaboración musical de Shakira y Karol G.

La ex vedette aprovechó la ocasión y dejó una recomendación para aquellos que la siguen: "No te quedes donde te juzguen. Vos no sos una opción, ¡Sos un privilegio!".

El post de la actriz ya tiene más de 6300 corazones y 392 comentarios. Sus seguidores no dejan de admirar su belleza: "Quiero encontrarte un defecto y no puedo, jajaja. ¡Bellezón!"; "Diosa total"; "Divina"; son algunos de los comentarios del video.

Graciela Alfano sigue sumando seguidores y hasta ahora tiene 797 mil.