Marina Calabró fulminó a Fer Dente: "No hace falta que en el programa..."

Uno de los cambios en la pantalla de América desde el comienzo del año fue la llegada de Fernando Dente, con un su programa “Noche al Dente”, que sale de lunes a viernes al término de LAM. Sobre este ciclo, Marina Calabró tuvo palabras muy picantes y críticas.



Sucede que en Lanata sil Filtro, el programa que conduce Jorge Lanata y que tiene como panelista a Marina Calabró, se estaba hablando del rating de los últimos días, en especial sobre el caso de América.



“En América, lo más visto fue LAM, con 3,6 puntos de rating. Y Noche al Dente, que tuvo como invitado a Federico Bal, hizo 2,2 que está bien”, contó Marina Calabró en el programa de Jorge Lanata en radio Mitre.

Marina Calabró fulminó a Fer Dente. Foto: captura de TV.



En ese momento, la panelista se dio lugar para enviarle un mensaje que terminó siendo una fuerte crítica al estilo de conducción. “Un consejo, bueno, esta palabra es antipática, ¡una sugerencia para Fer Dente! No hace falta que en el programa lloren todos. ¡No hace falta!”, comentó.



“Porque si pasa esto, corrés el riesgo de Andy Kusnetzoff, en el peor sentido de la expresión, porque Andy tiene épocas gloriosas”, argumentó Marina Calabró sobre su fuerte cuestionamiento a Fer Dente.



Asimismo, la periodista continuó con su argumento y profundizó en el caso de Andy Kusnetzoff, con PH Podemos Hablar, el programa que aún no tiene vuelta definida a la pantalla de Telefe en este 2023.

La entrevista de Fer Dente a Fede Bal, el foco de la crítica de Marina Calabró. Foto: captura de TV.



“Pero, ya en la última temporada de PH Podemos Hablar, donde era el golpe bajo por el golpe bajo, no va a estar entre los mejor que él hizo en la tele. El esfuerzo que hizo ayer Dente, para que llore Fede Bal. Hasta en un momento le dijo: ‘¡No estás llorando!’”, comentó Marina Calabró.



“¡Era apelar al padre, la madre, a la abuela, a la emotividad! No le quedaba apelación posible. Y Fede, nada. Así que, Fer, relájate, no hace falta que todos lloren o que todos sean hilarantes. Alcanza con que sean quienes son”, cerró.