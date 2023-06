Fernanda Iglesias contó el extraño nuevo trabajo que consiguió en España: “Ahora soy…”

Pateó el tablero y activó un viejo anhelo, un desafío personal que latía en su interior y hacia allá se dirigió con incertidumbre, pero también confianza. Fernanda Iglesias dejó Argentina, a su marido y su hijo, para cumplir el sueño de vivir en España.

La periodista se instaló, hace unos meses, en Málaga, una zona muy pintoresca del país ibérico y como cualquier otro argentino caminó las calles para encontrar trabajo. En primera instancia se desempeñó como prensa en un club de fútbol de la tercera división.

No obstante, esa actividad no le cubría ciertas necesidades, principalmente en lo relacionado a un contrato en blanco, que le permitiera realizar trámites y obligaciones legales, como incluso acceder a un alquiler de una vivienda con sencillez.

Fernanda ahora trabaja en una inmobiliaria.

Por eso, Fernanda agudizó el ingenio y como obra del destino, o la suerte, se topó con un argentino que le extendió la oferta de sumarse a su empresa. Por eso, la comunicadora se dedica al mundo inmobiliario y en Marbella, ubicada en la famosa costa del sol.

En una entrevista con Teleshow, Iglesias narró este cambio radical: “Hice un paseo un barco en Puerto Banús y conocí a un hombre argentino que es el dueño de una inmobiliaria en Marbella. Hablando, le conté lo que me esta pasando, hace cuánto había llegado, que estaba buscando trabajo, que en algunos lugares me pedían plata para entrar, otros solo me daban comisión...”.

De esa charla casual surgió una oportunidad, con una entrevista que afrontó con toda seguridad. Así, convenció al empresario y su vida giró a una actividad formal de lunes a viernes, de 9 a 18. Y ahí brotó la otra incógnita sobre dónde vivir, pero optó por quedase en Málaga y recorrer los 65 kilómetros todos los días.

Iglesias y su hija en Málaga.

A modo de reflexión, Fernanda Iglesias expresó: “Vine a Málaga a ver qué onda y terminé ateniendo clientes que quieren alquilar o comprar en la Costa del Sol. Así que, ya saben a quién acudir si quieren una casita frente al Mediterráneo”.