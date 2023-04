La bronca de Fernanda Iglesias por una frase de Ricardo Darín: "Es la estupidez más grande que dijo en su vida"

En las últimas horas, sorprendió una furiosa reacción de Fernanda Iglesias contra Ricardo Darín, sin duda un cruce absolutamente inesperado, ya que no tienen demasiados puntos en común ni focos de conflictos posibles.



Sin embargo, la viralización de una frase de Ricardo Darín hizo enojar muchísimo a Fernanda Iglesias. ¿El motivo? La emigración de argentinos a Europa, marco en el cual el actor sostuvo que “no es nada fácil”.



Hace unos días, Darín comentó en una charla con Matías Martin, en Urbana Play, que vivir en el exterior es muy difícil, “porque es complicado conseguir trabajo y porque la vida es muy costosa”.

Ricardo Darín.



“Sos sapo de otro pozo, aunque acá todo pareciera ser un paraíso prometido. No es para nada fácil. Ganarse el mango es muy difícil y te suelen tener atado”, había comentado Ricardo Darín en la entrevista.



Además, en ese contexto, el prestigioso actor agregó: “Hay que convivir permanentemente con ciertos permisos de trabajo, en el caso de que los encuentres, porque no tenés residencia en el lugar”.



¿Por qué enojó esto a Fernanda Iglesias? Porque hace un tiempo anunció que decidía emigrar a España, por lo que dejó su silla en LAM y se despidió de la Argentina, con la idea de instalarse ella sola y que luego viajen su esposo y su hijo.

Fernanda Iglesias, contra Ricardo Darín.



La periodista leyó un tuit en el que una usuaria cuestionaba a Ricardo Darín por la idea de “irse a vivir afuera no es fácil” y salió con los tapones de punta a criticar muy fuerte al reconocido y querido actor.



“La declaración de Darín no se puede creer. Es la estupidez más grande que dijo en su vida. Sobre todo porque a él no le pasa, porque es Darín”, comentó Fernanda Iglesias, con toda su bronca.