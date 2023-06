Coti Romero se peleó con una periodista de América en vivo y se dijeron de todo: “Hacé tu trabajo y…”

Se acerca el Bailando y los paneles se ponen al rojo vivo por las estrategias que los famosos usan para entrar. Es por eso que Coti Romero se peleó en vivo en el programa Estamos a Tiempo Extra, conducido por Diego Ramos en América TV, con la periodista Cora Debarbieri y se dijeron de todo.

“Vos la otra vez dijiste que yo le había tirado mierda a Juliana Diaz. ¿Quiero saber si a eso lo soñaste o dijiste ‘todos mis años trabajando no me sirven de nada y voy a inventar algo de Coti Romero'? Porque jamás dije nada de eso y de hecho tengo la mejor con Juli”, le reprochó Coti.

“¿Estás segura que dije eso? Yo dije que vos y otros chicos de Gran Hermano veían como medio cartonero las postulaciones de Juliana y Reverdito. Esa palabra la puse yo, no la puse en tu boca. A veces está bueno ver y no solo guiarse por lo que te cuentan”, le contestó Cora a Romero.

“¿Por qué pensaste que yo dije eso? Para mí está re bien que se postulen. Está bueno que hagas tu trabajo y te informes. Yo no dije eso”, devolvió la ex GH e indignó a Debarbieri, tanto que ni el conductor pudo calmar la situación.

“¡Ah, bueno! Clases de periodismo con Coti Romero. Bueno, te recomiendo que mires el programa y te fijes como están puestas las palabras. Si no, tenés un problema de interpretación”, sentenció Cora.

Coti se peleó al aire con Cora.

La discusión siguió súper tensa y ninguna dio el brazo a torcer, pero la que tuvo la última palabra fue Debarbieri: “Igual no hice hincapié en vos, sino en varios de los ex Gran Hermano. No te pongas en el centro de todo porque no lo estás. Y mirá que yo no voy al Bailando, asi que conmigo vas a perder, te aviso por las dudas”.