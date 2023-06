Lourdes Sánchez contó el drama que atraviesa el Chato Prada: "Está abatido"

Lourdes Sánchez compartió un desolador momento de su pareja, el Chato Prada y, aunque para la bailarina la situación no fue tan grave, el productor se mostró destrozado tras un accidente doméstico con su gran colección de vehículos a escala, que incluso lo llevó al borde de las lágrimas.

“El siguiente video me da una ternura. Pablito llorando”, escribió la correntina a través de cuenta personal de Instagram, donde cosecha más de tres millones de seguidores. Además, agregó una carita con los ojos llorosos. Luego, compartió un video captado por una de las cámaras de seguridad de su casa, en el que se puede ver al Chato con su colección.

Lourdes Sánchez ya se refirió con anterioridad a la pasión del productor de LaFlia por autos, camionetas, helicópteros y embarcaciones de juguete. Su costado de coleccionista lo llevó a tener decenas y decenas de artículos especiales y, además, a compartir el hábito con su hijo Valentín.

En uno de los sectores de la casa que Lourdes y Pablo comparten junto a sus hijos, hay una repisa en la que exhiben con mucho orgullo cada vehículo de la colección, pero lamentablemente algunas de las piezas fueron víctimas de un descuido y sufrieron daños.

La conductora mostró el desafortunado episodio y, en la escena, se puede ver como el productor se encontraba organizando su colección cuando, accidentalmente, algunos de los modelos en miniatura volaron del estante más elevado y cayeron al piso.

Tras el accidente doméstico, se puede observar la desesperación del hombre, que por unos segundos se queda sobre la pequeña escalera, solo contemplando el desastre ocasionado. Luego, baja rápidamente y se toma la cabeza con mucha frustración, mientras los más pequeños de la casa aparecen para averiguar qué pasó. “El susto que nos dio. Se le cayeron sus helicópteros”, lanzó Lourdes.

Ante las diversas preguntas que le llegaron tras publicar el registro, la modelo decidió ahondar en el tema durante la cena del domingo: “Me están preguntando mucho sobre Pablito y su situación con los helicópteros”, inició y luego describió el dolor de su pareja: “Tiene una cara, chicos, nunca lo vi tan triste. Está abatido”.

Sin embargo, Lourdes le sugirió que se anime: “Bueno, no era para tanto, era un helicóptero", le dijo, pero el comentario no ayudó y entristeció aún más al hombre: “Cuatro eran, a uno se le rompió la cola, a tres se le rompieron las hélices, a otro el vidrio”, detalló Prada y aseguró que no puede arreglarlos a todos porque “hay cositas que le falta el palito” y no puede pegarlos con la gotita.