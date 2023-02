La inesperada propuesta de casamiento del Chato Prada a Lourdes Sánchez

Luego de amagar en varias oportunidades, finalmente el Chato Prada decidió pedirle matrimonio a Lourdes Sánchez. La situación se dio en el medio del carnaval de Corrientes, del cual ella fue partícipe, y el productor tuvo todo preparado para el momento soñado.

Desde que era chica, muchos antes de ponerse en pareja con el Chato Prada, Lourdes Sánchez recorría el corsódromo como si fuese su casa. Es que durante años fue partícipe de los carnavales de Corrientes en donde supo lucirse.

Es por eso que, luego de varios años tomó la decisión de retornar. “Hace 13 años que no entraba y la pasión está intacta. Una fiesta única que no te podes perder. Feliz carnaval para todos los comparseros, que sea una fiesta para disfrutar y ser feliz, la vida es eso, y que las críticas no te lleguen”, escribió en sus redes para mostrar su felicidad.

Como si esto fuera poco, para seguir en esa sintonía alegre, su pareja decidió pedirle matrimonio en este contexto, debido a que decidió arrodillarse en el medio del corsódromo, y frente a su familia, para solicitarle que se convierta en su esposa.

En el carnaval, en el cual Lourdes Sánchez se desempeña como bastonera de Ara Berá, todo se frenó cuando el Chato Prada pidió el micrófono para regalarle un ramo de flores, para felicitarla, y decir unas palabras. "Bueno mi amor... esperé este momento tanto años. Está tu mamá, tu papá, tus hermanos y Valentín”, comenzó la petición.

Siguiendo en ese tono, entre alegre por lo que va a hacer y nervioso ante la que puede llegar a ser la respuesta, expresó: “Acá tengo un anillo; es muy bonito. Te quiero decir que te amo y te quiero decir si te querés casar conmigo".

"En el medio del Carnaval, es algo muy emocionante", aseguró sobre este sitio en el que su esposa disfruta tanto. En ese momento, pidió que le sostengan el ramo, ya que su deseo era arrodillarse para que sea completo el pedido.

Con la respuesta afirmativa llegó el beso y la emoción de todos los presentes. Luego, Lourdes Sánchez publicó en sus redes el video del momento junto a unas tiernas palabras: "Y después de 12 años llegó el día en el mejor escenario que pudo ser. Nos casamosssss, te amo @elchatoprada no puedo creerlo, una noche inolvidable".