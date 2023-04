Por qué Lourdes Sánchez no se casará con Chato Prada este año

Una idea muy original, como un fragmento de una película romántica. Así el Chato Prada le construyó la propuesta maravillosa de casamiento a Lourdes Sánchez, delante de miles de personas en el carnaval de Corrientes. Todo era color de rosas, hasta que la bailarina reveló que no habrá boda este año.

Luego de esa proposición, la famosa recorrió los canales de televisión para ahondar en todos los sentimientos que florecieron en su interior por recibir al fin el deseo de su pareja de consumar la relación en el altar y formalizar ese lazo que los une hace años.

Empero, algo cambió en los últimos días, porque de esa planificación tentativa para celebrar el evento a fin de año se transmutó a una dilación, a una postergación sin fecha clara y concreta. Este cambio de situación surgió de la boca de la mismísima Lourdes.

En su visita al ciclo Vino por vos, de El Nueve, Sánchez reconoció que optó por retrasar la boda. "Yo quería la propuesta hace mucho. Ahora me llegó y la que está tardando en tomar la decisión soy yo. Pero explico por qué", admitió con sinceridad delante de las cámaras.

En cuanto a los factores para tomar la determinación de no llevar a cabo el evento, la bailarina expresó: "A mí me gusta estar encima de todos los detalles y este es un año en el que quizás tengo otros proyectos que también llevan mucho tiempo, dinero. Quizás este no es el año, pero por ahí es el año que viene".

Carolina Papaleo le indagó a Lourdes. "¿Por qué creés que el Chato tomó esta decisión?". Frente a ese tópico, Lourdes razonó: "Me sorprendió mucho. Él pasó una situación difícil en el verano. El fin de semana anterior había fallecido el papá. Eso fue el puntapié para decir 'es mi familia, la amo. Sé que es su deseo'".

El Chato Prada le pidió casamiento a Lourdes Sánchez en el carnaval

La ex Bailando por un sueño también remarcó otra arista que pudo pesar en el corazón de Prada y que se entrelaza con su hijo. "Y también por Valentín, que lo pueda vivir y ser consciente de ver a sus papás casándose. Fue por eso que tomó la decisión", manifestó.