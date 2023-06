La ex de Manu Urcera se desquitó y contó lo peor de Nicole Neumann: "Ella lo..."

A pocos meses del casamiento entre Nicole Neumann y Manu Urcera, los conflictos comenzaron a aparecer luego de la denuncia mapuche que obligó a cambiar la locación de la fiesta. Pero no sólo fue eso, ya que ahora también reapareció en los medios Mica Álvarez, la ex del piloto.

Interceptada por la prensa, Mica Álvarez recordó cómo fue su pasada relación con Manu Urcera y la diferenció de la actual que tiene él con Nicole Neumann. Sus declaraciones no fueron muy felices que digamos.

Recordemos que, en su momento, se dijo que el piloto terminó con la influencer para poder comenzar a salir con la jurado de Los 8 escalones. Pero más allá de eso, para la joven nada de lo que pasó con su ex fue bueno.

En un dinámico y picante diálogo con Socios del espectáculo, Mica Álvarez dijo haber dado vuelta de página y seguir con su vida, aunque no pudo mostrarse muy dolida ante las cámaras.

"Fueron años de pasarla mal, de sufrir… pero ya está", comenzó explicando. Luego, consultada por la relación que tuvo con el piloto, aseguró que "él no la amaba bien" y que estaba feliz de haber terminado con él.

También aclaró que su relación con Manu Urcera no terminó por la presencia de Nicole Neumann, sino que todo venía de antes. "Hubo cosas que no me gustaron que me hicieron sufrir un montón de tiempo. No es que fue la separación y lo que pasó al final que marcaron el final drástico", destacó.

Mica Álvarez recordó su relación con Manu Urcera y no lo dejó muy bien parado.

Con respecto a la posibilidad de que el piloto intente regresar con ella de nuevo en caso de terminar su actual relación con la modelo, la joven se mostró implacable y manifestó: “No creo que pase, y no pasaría nada”.

Lo particular es que, al ser consultada por el incidente que tuvo su ex en Concepción del Uruguay, cuando le dio una trompada a un espectador que lo agredió verbalmente, Mica Álvarez deslizó un comentario que resultó ser una fuerte indirecta hacia Nicole Neumann. Mica Álvarez apuntó contra su ex Manu Urcera y disparó picante contra Nicole Neumann.

“Me apenó enterarme de toda esa situación, verlo a él en ese lugar. No me gusta verlo a él en ese lugar. ¿Si me sorprendió? (risas). Yo siempre intentaba llevarlo por otro camino”, disparó.