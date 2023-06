La emblemática figura de Intrusos que se despidió del programa por un categórico motivo

Tal como lo había anunciado previamente desde sus redes sociales, Héctor Rossi se despidió este jueves de Intrusos (América). El locutor fue uno de los integrantes más emblemáticos del programa de chimentos, espacio en el que trabajó durante más de una década.

Visiblemente emocionado, Héctor Rossi compartió unas palabras ante la atenta mirada de sus compañeros de Intrusos. Y la primera en mostrarse sensibilizada por la salida del locutor fue Flor de la V, quien comentó: "Hoy es un día bastante especial para los compañeros de Intrusos porque Héctor se va del programa porque tiene otros compromisos, y el programa va a cambiar de horario".

Dirigiéndose hacia Rossi, la conductora siguió: "Sos un compañero que voy a extrañar muchísimo, por todo lo que le das al programa, tu energía, buena onda, por estar acompañándome. Para mí fue un desafío muy importante entrar en Intrusos y desde que vos ingresaste, fuiste un apoyo muy intenso para mí, me sentí muy protegida. Me encanta trabajar con vos y espero que la vida nos vuelva a cruzar".

Luego, Héctor Rossi habló de su experiencia en Intrusos, ciclo al que regresó el año pasado tras un tiempo de ausencia. "Yo estoy acostumbrado a irme de lugares y volver, por eso sé que, en cualquier momento, estamos de nuevo juntos. Yo acepté volver a Intrusos porque quería trabajar con vos. Yo me había ido de este programa, era una etapa terminada. Pero le insistí mucho a Fernanda Merdeni, porque creo en los vínculos y en mirar a la gente a los ojos. Es algo que se dio con vos, porque no te conocía", le dijo el locutor a Flor de la V.

Flor de la V y Héctor Rossi en un momento de la despedida del locutor de Intrusos. Foto: Captura TV.

Finalmente, sobre el motivo de su salida, Héctor Rossi ratificó categórico que la razón de su salida del programa tiene que ver con cuestiones de superposición con otro trabajo, ya que próximamente Intrusos adelantará su horario de inicio media hora por la llegada a la pantalla de canal América de El Diario de Mariana. "Fue una decisión personal volver a Intrusos; ahora tengo otras cosas y se me dificulta mucho. Y no me gusta fallar, si no puedo dar el cien prefiero correrme. Pero estoy para cuando me necesiten. Los voy a extrañar", expresó emocionado el locutor.