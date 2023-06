El grave accidente que sufrió Virginia Innocenti

Si hay alguien que sabe lo que significa el concepto de renacer, esa es Virginia Innocenti. Es que hace poco más de un año, la actriz sufrió un impresionante y gravísimo accidente mientras manejaba en la ruta y del que se salvó de milagro.



Es al día de hoy que la actriz reflexiona sobre la vida y confiesa cómo espera que llegue el momento de su muerte, para terminar asimilándolo como algo que tiene que suceder y no como un último padecimiento.



En una charla íntima con Teleshow, Virginia Innocenti recordó los momentos más tristes que le tocaron atravesar en los últimos tiempos. “Primero decidí irme a vivir a las sierras de Córdoba. Fue a principios de 2021, porque el 2020 había sido tremendo para mí”, comentó.

Virginia Innocenti. Foto: @virginia_innocenti_oficial.



“Después fallecieron mis padres. Yo venía de varios años de asistirlos. Me separo. En 2020, además, murió uno de mis mejores amigos. Me voy en busca de oxígeno. Necesitaba vivir en contacto con la naturaleza”, agregó la actriz.



Fue en ese momento cuando comenzaba a sentir que salía adelante, pero una vez más el destino le puso una traba importante. “Nos invitaron a Mendoza para febrero de 2022. Me dijeron: ‘¿Querés que te pongamos un avión de Córdoba a Mendoza?’. Les dije que no porque estaba cerca”, contó.



“Me fui manejando. Me agarró la noche y una tormenta tremenda. A 10 minutos de llegar a Mendoza, volqué con el auto. Mi perra y yo estamos vivas de milagro. Un punto en la cabeza me tuvieron que dar. Podría haber sido una tragedia realmente”, continuó Virginia Innocenti.

Virginia Innocenti. Foto: @virginia_innocenti_oficial.



“Dicen que el 22, el 2 del 2 del 22, se abría un portal de no sé qué. Bueno, se ve que yo entro así a los portales”, bromeó la actriz. “Creo que fue un renacer. De hecho, este año, yo cumplí el 15 de enero, pero lo festejé el 21 de febrero. Celebré mi primero año de nueva vida”, añadió.



Por último, Virginia Innocenti compartió una reflexión. “Siento que ahora estoy como liberada de esos ropajes, incluso de la ropa del hombre. Quisiera que el tránsito por esta vida me dé un poquito de sabiduría, como para que en el momento en el que me toque morir no lo viva como algo espantoso, sino como otro estadio de la vida”, concluyó.