Cuánto rating midió el partido de River por Copa Libertadores

MasterChef Argentina es uno de los programas más vistos cada noche en la pantalla chica. Pero este martes, el programa de Telefé no salió al aire porque el canal de las tres pelotas decidió priorizar el partido de River Plate vs The Strongest, que, de hecho fue el elegido audiencia Argentina este martes.

El fútbol logró ganar 14,2 puntos de rating cerca de las 22:30, una competencia directa a "Los 8 Escalones del Millón" que alcanzó en ese horario los 9,8 puntos.

El fútbol se ganó los números de este martes. Créditos: Twitter @RiverPlate.

Cerca de las 23, el partido de River Plate bajó a los 13,4 puntos. Sin embargo, siguió liderando la televisión. El programa de Guido Kaczka también se sumó a esa caída con un índice de 9,1 puntos de rating.

Ya casi llegando al final de la noche, las novelas se hicieron presentes y compitió la industria nacional contra la brasileña. "Pantanal", novela brasileña emitida por Telefé, comenzó con 9,5 puntos de rating. Unos minutos después cayó a los 8,8 puntos.

"Argentina, Tierra de Amor y Venganza" (ATAV 2) sigue con números bajos. Créditos: Instagram Ataveltrece.

Esto no afectó mucho a Telefé, que se posiciona -la mayoría de las veces- por arriba de Eltrece cuando este último canal mencionado empieza a transmitir "Argentina, Tierra de Amor y Venganza" (ATAV 2). La telenovela no pudo superar a la ficción del país vecino y sólo obtuvo 6,0 puntos de rating.

Por otro lado, "Noche Al Dente", emitido por América TV, y "Telenueve" lograron acomodarse con un punto en la lista, algo que no pudo alcanzar la TV Pública que se tuvo que conformar con 0,7 puntos de rating.