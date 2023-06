Kike Teruel disparó contra José María Listorti por criticar a Los Nocheros

Las rispideces entre Los Nocheros y José María Listorti parecen no haber quedado atrás luego de los comentarios del actor, ante la negativa de los cantantes a ser vacunados en el 2021. El que ahora dio su parecer fue Kike Teruel, uno de los líderes de la histórica banda.

Hace un tiempo atrás, el comediante pasó por los estudios de Mitre Live y le pegó a los folkloristas: “Dar el mensaje que no se van a vacunar porque están sanos, me parece un acto de egoísmo terrible porque no es así”.

Muchas controversias se habían creado en época de pandemia, donde hubo detractores hacia la idea de inocularse. “Necesitamos la inmunidad de rebaño y sino váyanse solos los cuatro a vivir a una isla quietitos”, expuso con crudeza Listorti.

Quien fuera parte de los años dorados de VideoMatch defendió sus postura: “Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mí no hay debate con el tema vacuna. El argumento anti vacuna es infantil y peligroso. Hay que vacunarse, hay que vacunarse”.

Hoy con la pandemia como parte del pasado, fue uno de Los Nocheros, Kike Teruel quien habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live, recordó aquel cruce y le dedicó algunos minutos de su charla a José María.

Teruel profundizó: “Yo a José María lo conozco por las cosas que hacía con Tinelli que eran siempre cosas graciosas y a veces se ridiculizaba, lo conozco por eso nomás y no se porque se la agarró así con Los Nocheros”.

“Cuando vende que de algo pueden salir, salen y hablan, yo creo que le pasa por hablar de algo que en ese momento estaba de moda, he ido al programa de Marcelo y nunca tuve problemas con él, nose porque se enganchó, capaz que era socio de algún laboratorio”, disparó sin piedad.

Parece que aquella discusión en tiempos de Covid, lejos quedó de sanarse entre Jose María Listorti y ahora fue Kike quien salió a la defensa de Los Nocheros, sin antes tirarle algún palito al comediante.