La emotiva definición de José María Listorti sobre su esposa: “Es el premio más grande y…”

Más allá de su característica pública, que se entrelaza con el humor, con la chispa, José María Listorti también posee un costado sensible, el que afloró para exteriorizar una definición muy amorosa, cargada de sentimiento, de lo que representa su esposa Mónica González.

El famoso visitó el piso de LAM, en una entrevista que transitó por diversas arista de su carrera profesional, esa que lo catapultó durante años al éxito con sus participaciones icónicas en ShowMatch. Y en ese entorno, también abordó cuestiones más personales.

Tras la pregunta de Ángel de Brito sobre la extensión de su lazo de pareja, José María abrió su corazón para retratar la importancia de Moni en su cotidianidad, en todo lo que lo transformó, en el impacto positivo de cruzarse en su camino con esa mujer.

En primera instancia, Listorti describió: “A Mónica la conocí trabajando, hace 18 años ya”. E inmediatamente expresó una frase impresionante: “Es una compañera que, si hay otra vida hice las cosas bien, porque el premio más grande que tengo es Mónica, es increíble".

En cuanto a los motivos de esa alegría mayúscula que le despierta su esposa, José María intentó ponerlo con palabras y sostuvo: "Me hace feliz, no sé cómo explicarlo. Es como cuando volves a tu casa con ganas, y me espera con el mate y hablamos y proyectamos viajes”.

Listorti definió a Moni como el premio más grande.

Hasta reconoció que Mónica se erige en la faz creativa de todos esos contenidos que cargan en las redes sociales, esos sketches que se convierten en viral con mucha velocidad: “Hacemos mucho, mucho de lo que grabamos para las redes es idea de ella".

Incluso, Listorti compartió una técnica secreta del matrimonio para evitar los conflictos: "Si discutimos, por supuesto, pero por pavadas. Tenemos una premisa que la cumplimos la mayoría de las veces que es no irnos a dormir peleados, nos podemos pelear durante todo el día, pero a la noche tenemos que abrazarnos, darnos la mano, hablar de lo que pasó. Es mutuo. Ella me hace feliz y mis hijos también".