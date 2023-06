El video de Lionel Messi debutando como actor junto a Adrián Suar

Lionel Messi hace todo bien. Además de ser el o uno de los mejores futbolistas de la historia, lanzó su carrera actoral y sorprendió a todo mundo. El delantero realizó su primera aparición en la serie que protagoniza Adrián Suar, íntimo amigo suyo y con el que compartió varias cenas y momentos.

El último mes fue raro y de muchos cambios para el campeón del mundo. Tuvo que abandonar PSG y su futuro parecía en el aire, pero llegó el Inter de Miami y optó por mudarse a los Estados Unidos. Además, estuvo en la Argentina por unos días, ya que asistió a las despedidas de Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme.

Lionel Messi junto a su amigo Adrián Suar.

Sin embargo, lo mejor estaba por venir, debido a que incursionó en un nuevo universo, inesperado tanto para él como para los fanáticos suyos. Interpretándose a sí mismo, el ex Barcelona concretó una participación frente a las cámaras de la serie estrella de Star Plus, Los protectores.

La escena en cuestión dura un par de minutos, pero eso bastó para que demostrara que no solo sabe jugar bien al fútbol, sino que puede hacer lo que quiera. Además, están presentes los protagonistas de la tira, Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra.

Todo se filmó en su casa en París, que obviamente se produjo hace un tiempo antes de que abandonara el elenco de la capital francesa. Ahí, el trío de Los protectores intentaron llevarle una oferta de negocios, pero al final terminó siendo todo un engaño, lo que provocó la ira del capitán albiceleste.

Lionel Messi en Los Protectores.

"Estuve pensando en que hagamos un negocio: en tus vacaciones, cuando estés en el periodo de tranquilidad con tu familia, te vas a Buenos Aires y juegues un día distintos en equipos de la A, B, y C. Chacarita, Atlanta, Boca, River, hasta que termines en tu querido Newell’s Old Boys. Yo ya hablé con un montón de empresas", le propuso el personaje de Suar.

Sacando a relucir sus capacidades actorales, Lionel se enoja como nunca antes y los manda a volar: "Me parece que sos un desubicado vos, cómo me vas a venir a ofrecer un negocio acá. Es para darte una piña, sinceramente. No me dijeron esto, dijeron que me iban a hablar de un proyecto de los chicos... lo que yo hago, no lo hago por negocios".