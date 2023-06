El verdadero motivo de Kike Teruel para su retiro definitivo de la música

Se aproxima una fecha distintiva, única, de esas que quedaron grabadas para siempre en el inconsciente colectivo. Kike Teruel se despedirá definitivamente de la música con un show espectacular, que brindará en el Movistar Arena el venidero 30 de junio.

Los Nocheros experimentarán una velada llena de emociones, con la salida de uno de sus fundadores. Claro que la incógnita se centra en los motivos que impulsaron al cantante a alejarse de los escenarios, a exterminar sus décadas de trabajo y éxito.

Teruel brindó una entrevista con el canal de la música y abordó todo lo que refiere a este retiro voluntario y al recital en el estadio cubierto y explicó el objetivo de sus invitados: "La despedida mía la pensé de esa manera, con ustedes, con los amigos. De hecho, todos los que van al show son amigas y amigos de muchos años".

En ese entorno, Kike terminó por romper con las presunciones, con las teorías de sus motivos para dejar la industria y contó: "Yo no estoy cansado. No me voy porque estoy cansado, al contrario, me voy porque me siento nuevo. Yo me siento bien para emprender cualquier misión o profesión que la vida me ponga adelante".

En cuanto a sus deseos, a los factores que incidieron para esta decisión, el salteño exteriorizó: "Quiero volver a casa bien. No quiero volver hecho bolsa y que digan 'uh, ahí está el papi, como rompe las pelotas'. Quiero tratar de no romperle las pelotas a nadie, de volver bien, con ganas, con pilas. Que el universo me mande la misión que me mande".

Teruel también se refirió a la posibilidad de que Los Nocheros sumen a otro integrante y sobre todo si continuará ligado desde otro rol: "No podría hacerlo porque yo tengo mi forma de ser y ellos la suya. Para eso me quedo".

Y finalmente Kike confirmó que ya no tendrá ninguna relación con la música, que no entonará nunca más: "Es (la despedida) para no hacer nada con la música. Conozco mis limitaciones vocales, yo aprendí a cantar para Los Nocheros".