Pampito reveló el mensaje privado que desató su pelea con Jorge Rial

Jorge Rial navega por el centro de la tormenta, su nombre se replica por doquier en los medios, en los portales y en las redes sociales, merced al escándalo que activó su hija Morena Rial con las revelaciones de una gama gigantesca de internas y controversias.

A raíz de todo este ruido mediático, el creador de Intrusos se convierte en noticia permanentemente y en ese sentido, Pampito sacó a la luz el origen de su pelea, de su enfrentamiento radical, que se remonta a una situación específica, a un mensaje privado más precisamente.

El panelista charló con La Nación y describió el momento en que se pudrió todo con Jorge, de quien incluso habló maravillas como profesional y hasta lo ponderó como uno de sus referentes, una de esas guías por las que se lanzó a la aventura de esta profesión.

Pampito está enfrentado a Rial hace varios años.

“A (Jorge) Rial lo admiro mucho como conductor. De hecho, cuando era chico miraba Intrusos”, arrancó Sebastián. Claro que la entrevistadora pretendió conocer más de su batalla y le preguntó de manera muy directa: “¿Por qué se enojó Rial con vos?”.

De ese modo, Pampito narró el foco de la guerra, el instante preciso en que se pudrió todo con el afamado conductor de C5N. “Cuando se separó de su última mujer (Romina Pereiro), le escribí a ella y la verdad es que me contestó mal”, narró.

Así llegó el conflicto, dado que el panelista agregó: “Romina le dijo a Rial algo así como que la estaba acosando a preguntas, pero yo había sido muy respetuoso”. Eso desató un cruce interminable a través de la pantalla, con misivas de un rincón al otro.

Jorge se enojó por una pregunta a su ex esposa.

“Él se refirió a mí desde su programa de radio y yo le contesté desde el ciclo de Fabián Doman, donde estaba trabajando en ese momento. Fue un ida y vuelta picante”, confesó. Y nunca pudieron dirimir las diferencias, ni aclarar la situación con Rial.

Por eso, Pampito reconoció: “-No, no lo volví a ver. Le había hecho algunas notas, incluso, voy a decir algo que me da vergüenza, fue uno de los dos famosos con los que primero me saqué una foto”.