Cómo se hizo la alianza de Facundo Ambrosioni con Jorge Rial para ir contra Morena

Hace unos días, Estelita Ventura contó en LAM el macabro plan que tendrían Jorge Rial y Facundo Ambrosioni para sacarle a Morena la tenencia de su hijo Francesco, en esta feroz disputa familiar que tienen desde hace varias semanas.



“Tengo mucho miedo de que, con tal de seguir dañándola, se metan ahí. Ojalá me equivoque. Él es tan amigo del padre del nene. Primero dijo de todo, pero hoy está re amigo. En vez de apagar el fuego, echa nafta”, comentó Estelita Ventura en su visita a LAM, sobre las intenciones de Jorge Rial.



En ese momento, Yanina Latorre interrumpió para leer un mensaje que le había enviado una fuente anónima relacionado con lo que estaba denunciando, de alguna manera, la invitada del programa.

Facundo Ambrosioni y Morena Rial.



“Jorge está muy enojado porque el nene no está yendo al jardín. Ahora Jorge se está aliando con Facundo y su mamá para actuar jurídicamente sobre Morena con respecto al nene”, leyó la panelista.

En este contexto, desde el sitio Ciudad se comunicaron con la ex pareja de Morena Rial y padre de su hijo, Francesco, para corroborar si la teoría de Estelita Ventura tiene algún tipo de sustento.



“Esto, como siempre, es tema de Jorge y Morena. No me metí antes, menos me voy a meter ahora. Yo tengo mi vida. Y la de ellos son problemas que tendrán que resolver en su familia”, aclaró Facundo Ambrosioni.

Facundo Ambrosioni tendría una alianza con Jorge Rial para ir contra Morena.



“La verdad que estoy muy preocupado por la vida de mi hijo. Cuido a mi hijo y sólo busco el bienestar de él, que tenga una vida sana, una rutina, amor, contención, una educación y enseñanza”, agregó el cordobés.



En estos días, Francesco se encuentra en Córdoba, dado que la propia Morena decidió enviarlo con su padre por “cuestiones de seguridad”, desde hace una semana. “Vengo luchando por la tenencia de mi hijo”, comentó Facundo Ambrosioni.