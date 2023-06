Jorge Rial anunció su contragolpe en medio de los ataques de su hija Morena

Jorge Rial regresó esta semana a su labor en la radio, y tras los múltiples ataques de su hija Morena en televisión reveló que está preparando su contragolpe para conductores y periodistas que considera que hicieron una explotación de este conflicto.

A través de un vivo desde su cuenta de Instagram, que luego fue también emitido en el programa Socios del Espectáculo (El Trece), se lo puede ver a Jorge Rial caminando abrigado y hablando sobre críticas que recibió sobre su paternidad por parte de algunos colegas.

El padre de Morena Rial se dirigió a sus seguidores en las redes sociales y remarcó: "Estoy muy bien en todo sentido, preparando el contragolpe".

Acto seguido, Jorge Rial agregó desafiante: "¿Ustedes pensaban que yo me iba a quedar quieto después de todo? No, prepárense para lo que se viene. Va a ser muy fuerte el contragolpe, ya lo estoy armando. Los quiero ver a todos".

Por otro lado, en estos últimos días Rial se comunicó con Estefi Berardi, a quien le negó absolutamente la versión de que iría por la tenencia del hijo de Morena Rial. "No, cómo voy a hacer eso, tiene madre y padre, nunca haría eso ni se me pasó por la cabeza en ningún momento. Es una locura", remarcó el conductor.

Morena Rial en una de sus recientes apariciones en televisión. Foto: Captura TV.

Hace algunos días, Morena Rial había asegurado que su padre iría por su niño al comentar: "Yo tengo audios muy fuertes donde dice 'yo te voy a sacar a tu hijo, yo me lo voy a poner en la espalda'. No es la primera vez que me lo dijo, solo que ahí lo grabo y yo lo tengo".