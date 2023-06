Llegó a Netflix uno de los mejores thrillers psicológicos que no te dejará dormir

Netflix agregó a su lista de películas un film que no te podés perder si sos fanático de los thrillers psicológicos. "¡Huye!" ("Get Out" título original) es un largometraje estadounidense estrenado en 2017 que llegó a la plataforma de streaming recién el pasado jueves 15 de junio.

Esta increíble película fue nominada a los Premios Oscar, donde ganó por "mejor guión original"; a los Premios Globo de Oro; y a los Premios BAFTA, donde Daniel Kaluuya -protagonista del film- se consagró ganador por "estrella emergente".

El film no ha pasado desapercibido en Netflix. Actualmente, "¡Huye!" se encuentra en el noveno lugar de las películas más populares en Argentina. Y no sería una sorpresa que logre quedar entre los primeros tres más elegidos en la plataforma.

La película cuenta la historia de Chris, un joven que se encuentra ansioso por conocer a los padres de su novia, Rose. Sus nervios resultan justificados cuando la reunión con sus suegros pasa de ser incómoda a terrorífica.

Daniel Kaluuya interpreta a Chris y Allison Williams a Rose, su pareja. Créditos: Instagram Terecomiendohoy.

El guión y la dirección del largometraje estuvo a cargo de Jordan Peele, reconocido actor, guionista, comediante y director estadounidense. "¡Nop!" y "Nosotros" fueron otros de sus éxitos cinematográficos.

Quienes forma parte de este inquietante thriller son: Daniel Kaluuya; Allison Williams; Catherine Keener; Bradley Whitford; Caleb Landry Jones; Marcus Henderson; Betty Gabriel; LaKeith Stanfield; Stephen Root; y Lil Rel Howery.