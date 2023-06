La dramática revelación de Coti Romero de Gran Hermano que generó preocupación en sus seguidores

Sofía "Jujuy" Jiménez volvió a protagonizar todas las secciones de espectáculo de los portales de noticias al revelar que descubrió a su novio con otra mujer. La infidelidad salió a la luz luego que se filtraran algunas fotos donde se la ve a su actual ex pareja a los besos con una morocha en Brasil.

Enterada de lo sucedido, la modelo publicó un desgarrador posteo en sus redes sociales. Como era de esperarse, miles de seguidores compartieron mensajes de apoyo en este duro momento. Una de ellas fue Coti Romero. La ex Gran Hermano 2022 decidió expresar su apoyo revelando el duro momento que está pasando.

Coti Romero.

"Te amamos Sofi. Yo liberal estoy con antidepresivos, que me recetó la psiquiatra. También estoy con psicólogo. Me mareo porque son muy fuertes los medicamentos. Estoy tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito", comenzó expresando Coti.

Luego, aunque no contó los motivos de su depresión afirmó que está en tratamiento. "Esto te recuerda cuán importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, que ayuda a salir de los dolorcitos que hay en la vida. Sos muy fuerte y no hay mal que dure 100 años", finalizó.

Recordemos que Coti confirmó hace unos días su separación de Alexis "El Cone" Quiroga. Los ex participantes del reality de Telefe habían comenzado su romance durante la competencia.

Coti junto al Cone durante su participación en Gran Hermano 2022.

"Queríamos contarle que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor", expresó en su momento, confirmando la triste noticia.