Jimena Barón reveló cuál es su verdadero apellido: por qué se lo cambió

Jimena Barón se encuentra en pleno reposo luego de caer enferma en medio de su vuelta a los escenarios. La cantante se disponía a continuar con su agenda de conciertos confirmados por todo el país en el marco de su gira Mala Sangre, pero una fuerte gripe impidió que así sea.

El pasado jueves, Barón apareció en sus redes sociales y contó detalles de su estado de salud. "Iba a esperar a estar bien para aparecer, pero parece que no...", comenzó diciendo. "Tengo una gripe que pensé que los que habían venido a ver los primeros dos shows de Mala Sangre habían presenciado un momento único antes de mi muerte".

Luego, contó detalles de cómo se siente: "Teníamos el fin de semana largo que íbamos a compartir con Momo obviamente, y después teníamos romance el 20 porque era mi aniversario con Matías, pero fue el peor fin de semana largo de nuestras vidas".

Descansando en su casa, y con mucho tiempo libre, la cantante se volcó una vez más a sus redes para interactuar con sus seguidores. Entre uno de los tantos temas que habló con sus fans, Barón se refirió a un profundo malestar que siente sobre los créditos que Spotify carga en cada tema. "Cuando vos hacés una canción y armás la melodía con otra persona, aparece también como que escribió la canción y eso a mí me pone histérica", explicó Jimena.

"Yo escribí "Amigo" y "Cruel y despiadado" sola. Si me ayudaron en música, pero no en letra. ¿Por qué Spotify no puede poner en la parte de letra la verdad y tiene que estar todo mezclado?", disparó indignada.

Así fue como la cantante reveló su verdadero nombre: "Soy Jimena Perez Guevara (ya que deben andar mirando los créditos ahora)". Luego, contó el motivo por el cual decidió cambiarse el apellido. "Mi papá se tomó el palo y yo decidí ponerme el apellido de mi mamá que es Barón".