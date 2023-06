Este es el grado de estudios de Jonatan Viale

Jonatan Viale al principio fue conocido por ser el hijo de Mauro Viale. Sin embargo, pronto demostró sus capacidades y se ganó un lugar en los medios por mérito propio. Si bien ejerce el periodismo, sus estudios universitarios los hizo en Ciencias Políticas.

Jonatan Viale: sus estudios universitarios y el rechazo que sentía por el periodismo

Jonatan Viale nació el 12 de julio de 1985 en Buenos Aires y es hijo de Mauro Viale y Leonor Schwadron. De joven cursó sus estudios secundarios en la Escuela Técnica ORT y hasta llegó a considerar la posibilidad de continuar su carrera en ese ámbito.

Joni Viale, con su esposa y sus 2 hijos - Fuente: Instagram Jonatan Viale (/vialejonatan)

Al ser su padre un reconocido periodista, Joni se crio y creció en los estudios de televisión. Sin embargo, al principio no quería saber nada con seguir la profesión de Mauro. “Tenía el Edipo, yo no quería seguir periodismo porque estaba mal”, reveló en una entrevista. En otra, dijo también que sentía rechazo por la profesión porque veía que su padre vivía trabajando y no quería eso para él.

Quiso ser programador del ORT, pero él mismo reconoce que era muy malo en esto. Finalizada la escuela, Jonatan se inscribió para estudiar en la Universidad de Belgrano y se graduó en la Licenciatura en Ciencias Políticas.

Jonatan Viale, el orgullo por su padre y la formación como periodista

Tras egresar de la universidad como politólogo, Jonatan Viale hizo dos masters, uno en Historia y el otro en Economía política. Sin embargo, para entonces ya trabajaba en los medios de comunicación y era conocido como periodista. Sus primeros trabajos como tal fueron en Radio Colonia, Radio Rivadavia y La Red. Su carrera creció a pasos agigantados y en 2015 ganó un Premio Martín Fierro y, dos años más tarde, un Konex.

Nunca estudió comunicación de manera oficial, pero al mismo tiempo se formó en el oficio durante toda su vida. “Con mucho orgullo digo que el 80% de las cosas que aprendí de la profesión fue gracias a mi padre”, indicó en una oportunidad en la que también dijo que se crio en un hogar en el que “se respira periodismo”.

Su padre, con quien se dio el lujo de trabajar juntos en A24, se deshizo en elogios hacia él en varias oportunidades. En una de ellas hizo referencia a su formación universitaria y dijo que esto lo habilitaba a Joni para hablar de cosas que otros de sus colegas no podían. Para finalizar, Jonatan Viale dejó bien en claro que decidió seguir el ejemplo de su padre no solo en la forma de trabajar, sino también en materia de referencia moral.