El duro momento de salud que atraviesa Jimena Barón: "Si me muero..."

Jimena Barón volvió a los escenarios luego de un par de años alejada de su proyecto musical. El pasado 13 de junio fue el debut de su gira Mala Sangre con entradas agotadas, sumando una segunda fecha para el 14. Tras su exitoso regreso, la cantante se disponía a continuar con su agenda de conciertos confirmados por todo el país, sin embargo se enfermó y tendrá que hacer un parate.

En las últimas horas, Barón apareció en sus redes sociales y reveló la fuerte gripe que afecta su salud. "Iba a esperar a estar bien para aparecer, pero parece que no...", comenzó diciendo. "Tengo una gripe que pensé que los que habían venido a ver los primeros dos shows de Mala Sangre habían presenciado un momento único antes de mi muerte".

"Parece que está mucha gente para la mierda. Yo voy a estar bien, me voy a quedar acá encerrada hasta Córdoba y Rosario con una manta, lo prometo. A parte yo iría, porque si yo me muero después es como un hecho histórico haber estado", agregó tomándose con humor el cuadro bronquial que la afecta.

Luego, contó detalles de cómo se siente: "Teníamos el fin de semana largo que, íbamos a compartir con Momo obviamente, y después teníamos romance el 20 porque era mi aniversario con Matías, pero fue el peor fin de semana largo de nuestras vidas".

"Matías se fumó solo a Momo todos los días, yo estaba tirada hecha un bollo con fiebre. Viste cuando tenes tanta fiebre que dormís y dormís y como que no tenes noción del tiempo. Trataba de hacerme la copada por momentos, pero no podía ayudar con nada, era una miseria de persona. No hubo aniversario", agregó.

Leyenda

Para finalizar, llevó tranquilidad a sus seguidores: "Se cuidan por favor, me mandan buena energía. Yo igual sigo acá con reposo. Hace cinco días tengo fiebre. Todo va a estar bien. Hoy, si dios quiere, no voy a tener fiebre, voy a estar mejor. Estoy acá, tomando sopa y mirando tele".