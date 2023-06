La histórica figura de Intrusos que anunció su baja del programa

En medio de un constante movimiento de figuras en los programas más vistos de la televisión abierta argentina, una histórica figura de Intrusos (América) anunció su baja a través de las redes sociales.

Estamos hablando de Héctor Rossi, el clásico locutor de Intrusos que optó por comunicar su decisión de bajarse del legendario ciclo de chimentos desde las redes sociales. "Ellos son parte fundamental de @intrusos, y otra banda que está en el control. Compañeros y amigos, en estos 20 años hemos compartido muchas carcajadas y risas, momentos inolvidables y siempre en el recuerdo aquellos que ya partieron y siempre son recordados por sus locuras", escribió en el epígrafe de su posteo la voz del envío que lidera Florencia de la V.

El posteo con el que Héctor Rossi anunció su salida de Intrusos. Foto: Twitter @hectorlocutor.

Luego, el locutor de Intrusos se refirió a esta nueva salida de canal América, sin descartar un posible regreso, como el que protagonizó en 2022 al reincorporarse al programa de chimentos. "Empiezo mi cuenta regresiva nuevamente en @americatv. Con alegría por tener en lo personal, la certeza de la misión cumplida al haber vuelto y con la mirada hacia adelante, en estos días me despediré nuevamente de Intrusos. (Ya no digo para siempre porque comprobé que eso no existe y menos en este laburo)", expresó Héctor Rossi.

Desde las redes sociales, el locutor explicó también por qué decidió bajarse de Intrusos. "Con los cambios de horarios ya se me dificulta muchísimo cumplir al 100 y no quiero fallarme, ni fallarles a mis compañer@s y menos a ustedes", especifícó Rossi en relación al próximo cambio de horario que tendrá el ciclo de espectáculos tras el desembarco de El Diario de Mariana (América).

Héctor Rossi, el locutor de Intrusos se despide del legendario programa de chimentos. Foto: Instagram @hectorlocutorok.

Finalmente, el integrante que deja Intrusos especificó: "Seguiré enfocado en #LaNocheParanormal en @popradio1015 (con cambios copados que tienen que ver con ir de Domingo a Jueves de 21 a 0 en breve) y con la #Trasnoche26 que me llena de satisfacción y me enseña día a día. Además se vienen los cursos, el libro, más contenidos del #ManoaMano para YouTube y un viaje postergado hace mucho. En estos días subiré un video para contarles todo con mas detalles. ¡Vamos por más!".