La China Suárez realizó un importante anuncio: "Hace mucho que estoy..."

Hace tiempo que María Eugenia Suárez quiere volver a dedicarse a la música; y lo consiguió. La actriz y cantante anunció en sus redes sociales un nuevo comienzo en su carrera al firmar un contrato con Warner Music Latina en conjunto con Warner Music Argentina y Mojo.

Desde sus redes sociales, La China publicó un video del momento en el que selló su vínculo con el sello. "Lo mejor siempre está por venir. Firma y nueva etapa de la mano de @warnermusiclat @warnermusicarg y @mojolatam. AHHHHHHH GRITO DE FELICIDAD", escribió la artista en un posteo publicado en su cuenta oficial de Instagram junto a las imágenes del momento.

Luego, la actriz compartió otro video donde invitó a sus seguidores a acompañarla en su carrera como cantante. "Ojalá que me acompañen. Estoy muy feliz, y hace mucho que estoy esperando esto", expresó la artista.

La China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Cabe señalar que Suárez fue noticia este fin de semana luego que Martín Cirio la nombrara en el documental que estrenó para hablar sobre su inocencia en la causa por "apología de la pedofilia". Según el influencer, la actriz le soltó la mano en su peor momento.

"Casi tres años de callarme la boca. Tres años de no poder responder ataques. Tres años de soportar que digan de mí cualquier cosa", escribió el influencer en su Instagram para anunciar el estreno del documental, el cual se puede ver desde la web oficial de La Faraona abonando 3.500 pesos.

"Con la China Suárez no me comí el viaje de que éramos amigos, pero nos teníamos en mejores amigos en Instagram, nos mandábamos algún que otro mensajito y cuando pasó todo esto me dejó de seguir de un saque", contó Cirio.

Tras las repercusiones de sus declaraciones, los seguidores de la actriz le consultaron que opinaba sobre lo sucedido. "Algo me contaron. Ni idea por qué me nombra. En estos tiempo, ¿dejar de seguir a alguien es culpabilizarlo de algo?", expresó.

"Lo dejé de seguir porque me desagradaron unos chistes que leí que había hecho hace mucho. Nada más", concluyó.