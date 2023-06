El ataque de furia de Susana Roccasalvo: “No recibí ni una disculpas ni…”

La histórica conductora de Implacables no perdona a nadie. Al enojo tras un plantazo, Susana Roccasalvo retomó el tema y se despachó fuertemente con ciertas productoras teatrales.

Algunas semanas atrás la periodista de Canal 9 arremetió contra la producción de la obra “Matilda, el musical”, tras la ausencia de José María Listorti y Laura Fernández en una entrevista que estaba pactada previamente con el director Ariel De Mastro.

“Las excusas en televisión no se televisan. Vamos a dar una clase de lo que es ser profesionales. Esta desprolijidad sucede porque los Rottemberg no están en el país”, comenzó expresando.

Pero el descargo no quedó ahí: “Las otras ‘empresitas’ que producen, que saben poner la plata y nada más, ni siquiera se acercaron a la cronista a decirle que había un problema. Se terminó la obra Matilda en este programa, que Dios los ayude a todos. No hay perdón”.

Los memes que circularon del enojo de Susana.

Por si fuera poco, el malestar de la conductora se hizo meme en las redes con algún comentario suyo, que rápidamente se viralizó. A raíz de ello, decidió retomar el tema y dar su veredicto sobre el accionar de las empresas productoras de espectáculos.

“Es muy gracioso lo que hicieron en las redes en pleno fervor mío, así que muchas gracias. Incluso me encontré con los Rottemberg y se reían. Son cosas que uno dice y quedan en la historia de la tele”, comenzó diciendo.

Sobre cómo quedó la relación con la productora, la presentadora admitió: “Los Rottemberg me pidieron disculpas, me invitaron a ver Matilda y me dijeron que me querían acompañar en la platea. Así que lo haré, solamente, porque es gente muy buena que ni siquiera estaba en Buenos Aires”.

Pero con respecto a las demás, Susana se despachó incisiva: “Las otras dos empresas productoras son lo que dije ese día, no existen, ni una disculpa. No recibí ni siquiera tres líneas de disculpas de ellos, pero quedarán ahí y, obviamente, no existen”.