Laurita Fernández contó cómo fue la charla privada con Susana Roccasalvo tras el escándalo

Hace unos días se dio un escándalo al aire de Implacables cuando la conductora, Susana Roccaslvo, estalló al aire luego de que la producción no pudiera concretar una entrevista con Laurita Fernández y José María Muscari.



El actor y humorista, junto a la bailarina y conductora, están protagonizando Matilda, el Musical. Fue tanto el enojo de la conductora que, en pleno aire de su programa, aseguró que no cubrirá más el espectáculo.



Ante esta situación, Laurita Fernández fue consultada por LAM. Allí, la actriz y conductora reveló que le envió un mensaje a Susana Roccasalvo apenas pudo para aclarar la situación y explicarle por qué no se pudo dar la entrevista.

Susana Roccasalvo se enojó al aire tras una nota frustrada con Laurita Fernández. Foto: captura de TV.



“A Susana la quiero mucho. La conozco hace muchos años y la respeto un montón. Lo que pasó es que estábamos haciendo pasada general y cuando terminó, me enteré de todo. Ahí, lo primero que hice fue escribirle y hablar con ella en privado. Fue muy amorosa conmigo”, comentó.



“Ella entendió que el tema era ajeno a José María y a mí. Lamentablemente, se atrasó la primera pasada general. Pasaron cosas técnicas y no llegamos. Le escribí porque la entiendo. Si a mí como conductora alguien me cuelga, me sentiría igual. Pero le expliqué que fue ajeno a nosotros”, agregó Laurita Fernández.



En ese sentido, le quitó responsabilidad a la producción de Implacables, puntualizando en que habían hecho todo lo que tenían que hacer. “La producción hizo lo posible para que llegáramos porque estaba la intención de todos en que se hiciera la nota. Le dije que me perdonara. Este no era un ensayo más”, aclaró la actriz.

Laurita Fernández aclaró todo sobre el escándalo con Susana Roccasalvo y su programa. Foto: captura de TV.



Por último, sobre la decisión de Susana Roccasalvo de no cubrir más el espectáculo de Matilda, el Musical, Laurita Fernández se mostró comprensiva, pero también se defendió de alguna manera.



“Es su decisión y es respetable. Ojalá la revierta en algún momento porque respeto mucho su criterio y me encantaría que venga a vernos. Pero mucho más de lo que hice no puedo hacer”, concluyó.