Iván de Pineda llegó a otro nivel: mira a qué estrella internacional entrevistó

Iván de Pineda fue tendencia en redes sociales debido a una entrevista que hizo hace unos días en el marco de un evento de Versace. El modelo y conductor dialogó con Hyunjin, uno de los máximos referentes del K-Pop, y se ganó el cariño de los fanáticos de este debido a la calidez con la que lo trató.

Iván de Pineda y la entrevista que le hizo a Hyunjin en un evento de Versace

Dua Lipa y Donatella Versace presentaron la colección que realizaron en conjunto y lo hicieron con un prestigioso desfile en la zona de la Riviera Francesa. Iván de Pineda, quien representa a la marca desde hace décadas, estuvo presente e hizo las veces de host con los invitados.

Hyunjin posa con Donatella Versace y Dua Lipa - Fuente: Instagram Stray Kids (/realstraykids)

Una de las estrellas con las que habló el conductor de Pasapalabra fue Hyunjin, miembro de la banda Stray Kids y uno de los máximos referentes internacionales del K-Pop. De Pineda le dio la bienvenida a su primer show de Versace y le preguntó cómo se sentía. El joven de 23 años le respondió que estaba “genial” y que se sentía “muy nervioso” en ese momento. El modelo nacido en Madrid destacó su outfit y le dijo que lucía muy bien con el mismo. Hyunjin aprovechó para decir que desde hace mucho es admirador de Versace y que estaba muy emocionado de poder presenciar un evento como aquel.

El gesto de Iván de Pineda hacia Hyunjin que revolucionó las redes sociales

Ya sea por la magnitud del evento que estaba presenciando o bien por no poder encontrar las palabras adecuadas para expresarse en inglés, lo cierto es que pronto Hyunjin comenzó a dejar ver que estaba nervioso. Tal es así que llegó un momento en que le preguntó a Iván de Pineda si podían comenzar de nuevo. Sin embargo, el modelo que llegó a participar de un episodio de Sex and the City lo sorprendió con su actitud, ya que le dijo que si quería podía hablar en coreano.

Esto generó reacciones de todo tipo. En primer lugar, el argentino se ganó el apoyo condicional de los fans de Hyunjin en redes sociales por el modo de tratarlo. Por otro, despertó la duda de si esto lo dijo porque él también sabe hablar en coreano o porque contaba cerca de el con la ayuda de algún traductor.