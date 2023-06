Diego Peretti reveló qué lo lleva a aceptar un nuevo proyecto

Sin dudas, Diego Peretti es uno de los actores más destacados de nuestro país. Su estilo singular y su espontaneidad lo identifican. En una reflexiva charla con MDZ Radio, habló sobre la obra que traerá la próxima semana a Mendoza junto con Adrián Suar, "Inmaduros", y su visión sobre las relaciones actuales.

"Es una obra muy afianzada con un año y medio de funciones. Tenemos muchas ganas de seguir haciéndola. Trata sobre dos hombres que no logran tener una comunicación buena con mujeres. Uno tienen una relación muy superficial con las mismas, y otro tuvo una relación muy profunda y luego no tuvo ningún tipo de relación. Muestra un contraste. De un proyecto, lo que me interesa es la gente con la que trabajo y la historia fundamentalmente", expresó.

La obra cuenta la historia de dos hombres inmaduros que han pasado los 50 años

En relación con la obra, que refleja la realidad de dos hombres de 50 años, Diego Peretti remarcó: "Le suceden un montón de cosas al ser humano. A los de 30, 40 o 50 años. Yo estoy por encima de esta última edad, las décadas no marcan nada, sino la experiencia, las ganas y la voluntad".

En este sentido, el destacado actor reflexionó sobre las relaciones actuales: "Los vínculos han cambiado. Se modifican los contextos, las modas, preferencias y prejuicios. Eso modifica la forma de vincularse. Yo tengo una hija y pareciera que la manera de vincularse es más libre, menos prejuiciosa, menos moldeada por la cultura anterior. Todo esto es gracias al discurso deconstructivo que hay. Es una postura que hace muy bien pero no sé si esta por adelante. Es como cuando sale una ley progresista. Hasta que llegue a insertarse bien en la cultura popular tarda un tiempo. En la actualidad pasa algo parecido. La narración es muy buena, pero no sé si es más postura que verdad".

Diego Peretti es uno de los actores más reconocidos del país.

Peretti confesó que aunque los nuevas formas de vincularse son un "norte" , "la sociedad o la cultura, sobre todo juvenil, todavía tiene el prejuicio y los moldes de la cultura de los padres".

Finalmente, el actor se mostro entusiasmado con su llegada a Mendoza: "He ido muchísimas veces con diversas obras. No tengo un recuerdo de un público cerrado, es divertido. La obra que venimos a presentar es tan graciosa que casi es una celebración. Trata sobre la inmadurez, la falta de comunicación, de situaciones de la actualidad pero con mucho humor y buen gusto".

