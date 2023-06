Andrés Ciro Martínez, sobre el accidentado primer show de Los Piojos en River: "Fue un desastre, me quería matar"

En diciembre de 2003, Los Piojos llegaban a River por primera vez. El marco fue la presentación oficial de su disco Máquina de Sangre. Más de 70.000 personas agotaron todas las localidades del recital más convocante de ese año. Fueron más de dos horas de locura.

Esa noche quedó comprobado que Los Piojos eran el grupo más convocante del rock nacional. La banda había nacido 15 años atrás en El Palomar y logró construir a pura garra su popularidad. Pero no todo fue color de rosas, Andrés Ciro Martínez recuerda aquella noche como un verdadero desastre. "No podía creer que en vez de haber sido el show más importante en la historia de Los Piojos terminara siendo tan accidentado. Me quería matar", recordó el cantante en diálogo con MDZ Online.

- ¿Y el primer River? ¿Qué recordás de aquella presentación del disco Máquina de Sangre?

Un desastre. Hubo una cantidad de errores increíbles desde el primer tema. Yo me quería matar. No podía creer que en vez de haber sido el show más importante en la historia de Los Piojos terminara siendo tan accidentado.

El primer River fue un acontecimiento histórico para la banda, para los amigos, para la familia y para mí, pero a la vez de un logro fue una terrible frustración por la cantidad de errores que sucedieron. No lo pude disfrutar, salvo pequeños momentos. Pasaron cosas insólitas. Fue terrible.

Por ejemplo, yo siempre usaba unas zapatillas naranjas que eran muy cómodas y no sé por qué se me ocurrió comprar unas nuevas. Y claro, nunca las había usado, y cuando salí al escenario me di cuenta que patinaba.

Luego, larga el primer tema y el batero pone mal el click. Tocamos todo el tema en una velocidad ridículamente lenta, ¡El primer tema! que tiene que arrasar con todo lo tocamos a la mitad del tempo. Yo pensaba, será mí adrenalina que lo siento horriblemente lento.

Había un invitado, que era un hombre muy mayor de 93 años. Se nos ocurrió invitarlo a tocar el bandoneón en un intermedio. Siempre el jefe de escenario, cuando viene invitado, un tema antes lo tiene listo en el escenario. Acá llegó el momento y el flaco se da cuenta que el viejo estaba en el camarín de River, a tres cuadras más o menos del escenario. Todo el tiempo el show así. Arrancamos y no andaba un equipo de guitarra… que se yo, ochocientas mil cosas pasaron. Imágenes de aquel debut en River en 2003.

La noche anterior, con el calor que hacía, dormí con el aire acondicionado y me desperté con la garganta hecha un desastre. Me tuve que dar una inyección de corticoides. Todo mal. Otra. La noche del show, alguien se acercó al camarín y me dio una camiseta de Hernán Crespo (jugador de River Plate) y decidí ponérmela… y yo soy hincha de Boca.

En síntesis, terminó ese primer River y yo, obviamente, no podía festejar, o sea, me quería matar literalmente. Pero bueno, fue el acontecimiento lo que finalmente prevaleció. La gente lo vivió como la llegada de todos nosotros, la banda, ellos, y todo el público piojoso a River. Estaban todos con ánimo de festejo, pero yo me quería matar.

Recordemos que Ciro y Los Persas se estará presentando en Mendoza por partida doble. El próximo 7 de junio con un show en formato sinfónico en el Teatro Plaza y una presentación en su habitual ropaje rockero que se realizará el 9 de junio en el Arena Maipú.

Las entradas para la presentación sinfónica se podrán adquirir por el sitio entradaweb.com.ar. Por su parte, las localidades para su show híper enchufado se podrán conseguir en las próximas semanas por el sitio tuentrada.com.