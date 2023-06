Marcela Kloosterboer confesó qué tipo de cirugías estéticas se hizo

Marcela Kloosterboer es una de las mujeres más lindas de la Argentina, aunque ella misma confesó que a sus casi 40 años ha tenido que hacerse algunos retoques estéticos para mantenerse como luce hoy en día. Además, sentó postura sobre las operaciones en exceso.

En su visita al programa de Georgina Barbarossa, la actriz habló sobre los distintos aspectos importantes de su vida. Uno de ellos fue sobre cómo combate cuando su hijo quiere comer carne y ella no lo permite, ya que profesa el veganismo. Otro fue sobre las cirugías en el rostro.

Marcela Kloosterboer en La Peña de Morfi.

Actualmente, los retoques estéticos son parte del día a día de las personas, sean famosos o no, más que nada para seguir manteniendo una juventud que se pasó hace mucho, como a todas las personas. En ocasiones, llegan a hacerse tantas intervenciones, que se deforman el rostro.

Por esto, Marcela empezó reflexionando sobre el paso del tiempo en los seres humanos, sobre todo para ella que está por empezar una nueva etapa cuando cumpla 40 años. "No, no. Estoy por cumplir 40 dentro de 20 días, un mes y eso no iría conmigo, pero no es fácil”, contó.

La Negra, como la apodan en su familia, se animó a decir su postura sobre las cirugías para verse más joven, por lo que confesó: "Yo sí estoy de acuerdo con hacerse cositas para estar mejor, pero no desfigurarte la cara y menos siendo actriz. Trabajás con tu cara y tus expresiones”.

Además de no estar de acuerdo con las cirugías excesivas, habló sobre los filtros de Instagram.

Alejándose un poco sobre el pasar por el quirófano, la artista fue consultada sobre sus sentimientos con los filtros de Instagram, a lo que contestó: "A mí no me gusta usar muchos filtros en Instagram, pero me saco una foto y no me gusta. Me pongo el filtro y estoy mejor. También la sociedad te lleva a eso”.

Para cerrar la entrevista, Kloosterboer explicó que las actrices de Inglaterra se muestran tal cual son, pero que esto está cambiando. Es por eso que contó: “Tal vez en Inglaterra las actrices están todas arrugadas, pero hoy desde muy chicas ya están operadas”.