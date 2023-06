Marcela Kloosterboer contó qué hace cuando su hijo pide comer carne

La actriz Marcela Kloosterboer siempre que puede, en cada aparición pública, habla de su vida como vegetariana y, no sólo eso, sino que se ocupa de concientizar, sabiendo que es una de las figuras más queridas en el universo de la actuación.



Sobre esta temática, la actriz habló en su visita a La Peña de Morfi. Allí, Georgina Barbarossa le preguntó si sus hijos y su marido, Fernando Sieling, también adoptan la misma forma de alimentación.



“Otto es muy carnívoro. Mi marido come carne y, si es carne, cocina él. Cuando está Fer come carne. Y si estoy yo, no”, contó Marcela Kloosterboer en su visita al programa que sale los domingos en la pantalla de Telefe.

Marcela Kloosterboer y su hijo Otto. Foto: @m.klooster.



“¿Ni un huevo? ¿Nada?”, le repreguntó la conductora de La Peña de Morfi. “Un huevo sí. Compro huevos de campo, donde las gallinas no son criadas tortuosamente”, respondió la actriz.



Asimismo, Marcela Kloosterboer explicó que Juana, su hija mayor, está más cerca de seguir su camino, seguramente asociado a que tiene una edad más avanzada que su hijo Otto, quien por el momento está más inclinado hacia los hábitos de su padre.



“Juana está yendo más por ese camino. Hay días que me dice: ‘Hoy no estoy de ánimo para comer animales, mamá’”, reveló Marcela Kloosterboer, quien siempre se expresa muy orgullosa al hablar de sus hijos.

Marcela Kloosterboer y sus hijos, Otto y Juana. Foto: @m.klooster.



“Entonces, come más variado, más lo que como yo, que siempre como un menú más distinto. Por ejemplo, unos Nuggets de lentejas. Lo compro. No es que me pongo a cocinar”, añadió la actriz en La Peña de Morfi.



Por último, comentó cómo se organiza en la preparación de la comida. “Hay dietéticas que tienen de todo, así que en vez de meter en el horno unos Nuggets de pollo, metés unos de lentejas y yo los acompaño con ensalada o verduras al horno”, cerró.