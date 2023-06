Georgina Barbarossa contó el paso fundamental que Gerardo Rozin la ayudó a dar en su vida

Gerardo Rozín se supo ganar el cariño de la gente y de los trabajadores del medio, quedando en la memoria del público por sus múltiples proyectos como conductor y productor de radio y televisión. Este domingo el presentador hubiera cumplido 53 años y el momento fue especial para honrar su memoria. En La Peña de Morfi (Telefé), Georgina Barbarossa contó un momento fundamental junto al periodista, que la ayudó a recomponer su vida familiar.

Durante el ciclo más visto de los domingos, los productores decidieron emitir una serie de archivos televisivos de Rozín, que emocionaron a todo el estudio. En ese sentido, la actual conductora y reemplazante de Jey Mammon tras la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual, contó que fue el mítico productor quien la ayudó a reconciliarse con su hermana Mercedes.

“Yo estaba distanciada con mi hermana, que vive en Sevilla. Fui a un ‘Gracias por venir’ y dije ‘¿qué me van a hacer? Ya nada me va a hacer llorar’”, relató Georgina. Sin embargo, la invitación resultó en un momento crítico para su vida, ya que a raíz de ello retomó el contacto con Mercedes.

“Me mostró un video de un saludo de mi hermana y me hizo amigar con ella, pese a que hacía como dos años que no nos hablábamos”, recordó, conmovida no solo por el gesto sino también por la fecha especial, el cumpleaños de Gerardo, quien falleció el 11 de marzo del 2022 en su casa del barrio porteño de Núñez, a los 51 años, a causa de un tumor cerebral maligno que le fue diagnosticado el año anterior.

En el registro, del 2013, Julieta Prandi presentó el video de Mercedes diciendo: “Toda esa locura que después continúa en la conducción que empezó de chica, a esos diez años que te fuiste al cuerno, hay una testigo de eso y nos cuenta y no está acá, está en España y es Chelo, tu hermana”.

“Hola a todos. Mi infancia con Georgina fue genial, llena de música, de Bonanova, de amigos que entraban a casa, salían y se quedaban a dormir. Georgina es gigante y siempre está para todo”, relató Mercedes en el video de aquel momento y luego contó con detalles algunas anécdotas compartidas de ambas Barbarossa.

“Cuando estábamos en el cole, que se disfrazó de momia, se vendó toda con papel higiénico y acojonó a todo el mundo, los asustaba en el colegio... No hubo clases directamente. Y yo estaba fascinada porque era mi hermana. Y esto no lo sabe ella, pero estaba fascinada. Hacía quilombo siempre, en el cole la adoraban y era una actriz, una artista de pies a cabeza”, concluyó.

Respecto al emotivo momento gestionado por Gerardo, la actual conductora de La Peña de Morfi, indicó: “Me sigue conmoviendo, es una cosa impresionante. Siempre estuve agradecida y le mandaba WhatsApp diciéndole que le agradecía. Uno con los hermanos discute y se pelea y era una pavada. Hacía dos años que no nos hablábamos. Lloré con ruido”. Para cerrar el segmento, todos los trabajadores del programa coincidieron en que Rozín era “un distinto”.