Georgina Barbarossa confesó quién es su amor imposible

Georgina Barbarossa sorprendió a todos al realizar una confesión sorprendente: contó en su programa de Telefe que tiene un amor platónico, un amor imposible, y es nada menos que una estrella de Hollywood.



En su ciclo, A la Barbarossa, tuvo como invitado a Luis Brandoni y a Eduardo Blanco, protagonistas de la obra Parque Lezama. Allí, no sólo hablar de su éxito sino también de experiencias que les fueron dejando sus respectivas carreras.



En ese contexto, Brandoni recordó sus encuentros, que fueron muchos, con Robert de Niro, curiosamente, el amor imposible de Georgina Barbarossa, quien no pudo ocultar su devoción por él.

“Contame, porque un día te llamé por teléfono, pero me enteré que no le gustaba a este señor Robert De Niro que lo molestaran. Pero es el amor de mi vida”, confesó la conductora del programa de Telefe.



“Tiene muchos hijos. Así que ojo que te hace un hijo en cualquier momento”, bromeó, fiel a su estilo, Luis Brandoni. “Es que no fui porque tenía miedo de quedarme embarazada”, siguió la corriente Georgina Barbarossa. “Te mira y te embaraza”, aportó Eduardo Pablo.



Allí, la conductora dejó de lado por un momento su devoción por Robert de Niro y continuó con la entrevista, aunque siguió preguntándole a Luis Brandoni cómo fue trabajar con la estrella de Hollywood.

“Contame cómo fue trabajar con Robert De Niro. Vos ya lo conocías”, indagó Georgina Barbarossa en el living de su programa. Allí, Luis Brandoni contó que se vieron en muchas ocasiones en varias partes del mundo.



“Nos hemos visto mucho, a través de los años. Acá, en Buenos Aires, en Uruguay. Lo vi en Nueva York porque me invitó a su casa”, recordó el experimentado y prestigioso actor argentino.