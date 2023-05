En medio de su programa, Georgina Barbarossa hizo un anuncio que sorprendió a todos

Georgina Barbarossa decidió empezar la semana con todo. Este lunes en "A la Babarossa"-programa emitido por Telefé- la conductora anunció en vivo y en directo una noticia que ninguno de los panelistas se esperaba.

La actriz comenzó a darle algunas pistas a sus compañeros que se encontraban totalmente intrigados al no saber qué diría la conductora. "Chicos, atención, prepárense porque les voy a dar una noticia que se van a caer. Es una gran noticia, en mi vida es tapa de revista. Y tiene que ver con el amor”, comenzó diciendo Georgina Barbarossa. Acto seguido, Lio Pecoraro le preguntó si tenía que ver con "la unión de personas", a lo que Georgina respondió que "sí, con el hombre y la mujer".

"¿Es reciente?", preguntó Noe Antonelli. "No. Recién ahora se puede decir", fue la respuesta de Georgina Barbarossa, y añadió que "quería estar bien segura".

Y aunque las preguntas continuaron, la actriz no se contuvo más e hizo la gran revelación: "Chicos, no me aguanto más, les voy a contar: ¡voy a ser abuela!", expresó contenta la conductora. La conductora será por primera vez abuela.

Juan y Lucy contrajeron matrimonio en el 2022 y Georgina Barbarossa asistió al gran momento. Créditos: Instagram Geobarbarossa.

Su hijo de 33 años, Juan Lecuna, se convertirá en padre junto a Lucy, su nuera, que se encuentra transitando el cuarto mes de embarazo.

Georgina Barbarossa además reveló en su programa el género del bebé, su nombre y la posible fecha de nacimiento: será niña, se llamará Julia y nacerá entre septiembre y octubre.