Así es hoy la vida de Chechu, la participante más famosa de Cuestión de Peso

La vida de Chechu Rolle cambió radicalmente hace más de 17 años, con su ingreso a Cuestión de peso, el mítico ciclo conducido por Alberto Cormillot que semana a semana logró conquistar a los televidentes en aquel 2006. La participación de la mujer rosarina en el reality fue aclamada por los espectadores, que incluso la calificaron como la más divertida. Hoy, la exconcursante sigue presente, pero mostrando su nuevos hábitos y rutinas a través de redes sociales.

No hay duda alguna de que Cecilia se convirtió en la más querida de la edición, por su personalidad y carisma. El público quedó fascinado con sus ocurrencias e incluso se ganó el corazón de los empleados de la productora a cargo del programa. De hecho, no importa cuánto tiempo haya pasado desde su momento de salto a la fama, la gente aún la reconoce y la saluda en la calle.

Cuestión de peso se emitió por eltrece y propuso una nueva dinámica de reality, en el que se visibilizaron importantes problemáticas relacionadas a la salud, la comida, la discriminación y la obesidad. Si bien el objetivo principal de quienes ingresaron al ciclo era bajar de peso, la convivencia entre los participantes y los diferentes desafíos agregaron el picante del cual viven este tipo de productos.

Por aquel entonces, Cecilia Rolle se enfrentó a varios castings y finalmente quedó seleccionada. Ingresó al programa con 34 años y 142 kilos y, para el momento de la última emisión de esa temporada, logró bajar 67 kilos. Pese a que el objetivo era mantenerse en esa marca ideal, la rosarina vivió altibajos y subió nuevamente a 105, por lo que decidió regresar al reality saludable. Así, estuvo presente en las ediciones del 2007, 2008, 2009 y 2011.

Ahora, Chechu se mantiene alejada de los medios, pero no de los fanáticos que siguen disfrutando de la personalidad de la rosarina. A través de su perfil personal de Instagram, donde cuenta con más de 12 mil seguidores, la exparticipante comparte postales de su vida diaria junto a sus seres queridos. Pese a los golpes que recibió, como la pérdida de su mamá, su espíritu permanece alegre, lo que le valió el cariño de la gente.

Hace algunas semanas, Rolle recordó su paso por Cuestión de peso e incluso compartió una serie de fotos que emocionaron a sus fans: “Hoy se cumplen 17 años del programa que me cambió la vida! Hace 17 años empezaba Cuestión De Peso”, escribió. En diálogo con Rosario Nuestro, Chechu reflexionó: “Si hay algo que me enseñó el programa es cambiar un montón de cosas. A ser menos egoísta, menos caprichosa, saber compartir y acatar órdenes. No sólo me enseñó a adelgazar, también me enseñó a vivir”.

En ocasiones anteriores, Chechu se expresó sobre todo el proceso desde su ingreso al reality: “Mi experiencia en el ciclo fue un 11. Hacer esa vida saludable fue muy lindo. Cambié mucho no solo físicamente, sino internamente. Antes era la gordita que quería agradarle a los demás. Siempre era espectadora de la vida y después del programa pasé a ser protagonista”.

Respecto a su proceso personal, la exparticipante reconoció que el camino hacia el cuerpo saludable fue difícil y tortuoso. Incluso en el 2004, antes de ingresar a Cuestión de peso y ya angustiada por su situación, había decidido renunciar a su puesto en una compañía de telecomunicaciones y migrar hacia los Estados Unidos para “escaparse de la gordura”, un país donde el sobrepeso es moneda corriente.