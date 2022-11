Quién es la ex Cuestión de peso que ahora se luce como modelo y personal trainer

Rocío Pérez, con tan sólo 19 años, llegó a pesar 110 kilos. Por eso, decidió que su vida debía cambiar el rumbo. Para conseguirlo, en el año 2018 se anotó en el casting de Cuestión de Peso y terminó siendo una de las participantes que pudo recibir el alta médica.



Ahora, con 24 años, Rocío asegura que el programa no sólo la hizo conocida, sino que también modificó por completo sus hábitos alimenticios y de entrenamiento. Después de recibirse de periodista deportiva, encontró en la actividad física una pasión. Hace poco recibió el título de personal trainer.



“Cuando terminé Cuestión de Peso, en el 2019, me dediqué a tatuar y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Arranqué a hacer el profesorado porque empecé a ir mucho al gimnasio y me dieron ganas de enseñar y ayudar a otros”, contó la joven en charla con TN Show.





Sobre la decisión de entrar a Cuestión de Peso, Rocío recordó: “Mi idea era cambiar mi físico. El amor propio vino después, cuando me di cuenta de que había ganado un montón de salud, de tiempo, que había reforzado lazos con mis seres queridos”.



Rocío se muestra muy activa en las redes sociales, en donde comparte contenido mostrando su gran cambio de vida, dando un mensaje de body positive e inspirando a sus seguidores. “Yo agradezco que la sociedad haya cambiado tanto. Porque ahora tenemos mucha más visibilidad, tenemos voz. Antes, siendo mujer y gorda, no podías decir nada”, comentó.



Por otra parte, se refirió a las críticas por las publicaciones que hace en Instagram, relacionadas a marcas de lencería o ropa sexy. “A las que les molesten este tipo de posteos es a las mujeres, porque dicen que son fotos demasiado provocadoras. Pero si hago un balance, recibí más apoyo que críticas”, contó Rocío.





Asimismo, aclaró que, luego de una época en la que el bullying la había afectado mucho, ya no le lastiman las cosas que puedan decirle. “Hubo gente que a mí me hace mucho bullying a lo largo de la historia, que vino a pedirme disculpas por lo que habían hecho. Si bien yo siempre digo: ‘Bueno, está bien, no pasa nada’. No son aceptadas, porque me hicieron mucho daño”, confesó.



Por último, cuando le preguntaron qué le diría a las personas que están viviendo lo mismo que vivió ella antes de entrar a Cuestión de Peso, dijo: “Lo primero y principal, y algo en lo que yo estaba totalmente negada, es pedir ayuda. De verdad necesitamos eso. No nos va a poder dar una mano nuestra familia, ni nuestros amigos, porque se necesita a un profesional”, cerró Rocío.