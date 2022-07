Así está Chechu Rolle, la participante favorita de Cuestión de peso

“No hay un día en que no me reconozca la gente”, asegura Cecilia “Chechu” Rolle, la rosarina que hoy tiene 50 años y que fue estrella indiscutida de Cuestión de peso, aquel reality de El Trece que de 2006 a 2020 dio a conocer fuertes historias de vida.

Siempre monitoreados por un equipo de profesionales de la salud, liderado por Alberto Cormillot, los participantes que entraban al programa que conducía Andrea Politti no sólo convivían sino que intentaban cumplir con su objetivo: bajar de peso con ejercicios, actividades y cambios saludables.

De entre tantos que desfilaron por el ciclo, Chechu fue una de las más queridas, además de que logró, con alguna que otra recaída en el medio que le valió más de un reingreso al programa, mantenerse firme en su Norte.

Y ahora, a varios años de su paso por el ciclo que le cambió la vida al ayudarla a bajar más de 80 kilos, Chechu habló de su experiencia y de cómo está hoy. “Cuanto tenía 18 años y murió mi papá exploté con la obesidad mórbida. Antes era solo gordita”, contó en una nota que brindó a La Nación, al recordar esos años en los que no podía seguir ninguna dieta indicada por los nutricionistas.

Cada vez más incómoda con su cuerpo, Rolle vendió sus cosas y ahorró dinero y, a inicios de los 2000, se fue a vivir a Estados Unidos, según dijo, “para escaparme de las burlas y de la problemática que era vivir en Argentina siendo gorda”.

Allí se sentía mucho más a gusto que en su Rosario natal, trabajaba como niñera y podía comprarse ropa de talles inconseguibles en nuestro país, además, no sentía sobre sus hombros la mirada crítica de los otros.

Finalmente la aventura en el extranjero terminó y Chechu volvió al país, donde al poco tiempo se animó a presentarse al casting de Cuestión de peso. “Vos vas a quedar”, recuerda que le dijeron en esa oportunidad, y así fue.

Apenas entró y se subió a la balanza, la báscula indicaba 142 kilos. Al recibir el alta, Chechu pesaba 80, by pass gástrico de por medio. La mujer reconoce con orgullo que aprendió a mantener su peso desde que salió del programa, si bien admite que hoy está ocho kilos por encima de lo recomendado para su altura.

Para ella, lo más importante es que aprendió a pedir ayuda cuando lo necesita: “De inmediato llamo a mi nutricionista. Voy a la psiquiatra, a la psicóloga. Los que tomamos en serio nuestro paso por el programa sabemos que hay que decir lo que estás atravesando”.

Pero las cosas no fueron tan fáciles a pesar de ser una figura de TV: “Yo tenía 34 años cuando me volví famosa y cuando terminó el programa me costó mucho conseguir trabajo en mi rubro, Administración de empresas. Mi popularidad me jugó en contra”.

Hoy, trabaja hace ocho años en una metalúrgica en Rosario, y sigue gozando del cariño de la gente, que la para en la calle para saludarla y recordarle sus años en Cuestión de peso.