La picante respuesta de Zaira Nara cuando le preguntaron por Facundo Pieres

Desde que se separó de Jakob von Plessen, Zaira Nara fue vinculada con algunos hombres, pero en especial y más concretamente con el polista Facundo Pieres, con quien habría compartido un reciente viaje por Europa.



Fue la periodista y especialista en redes sociales Juariu quien descubrió que la hermana de Wanda Nara y el polista habían viajado juntos a Inglaterra. Fue a través de una historia de Instagram en la que se veía una cuchara que reflejaba a Zaira junto a la silueta de un hombre.



De regreso a la Argentina, Zaira Nara fue abordada por un móvil de LAM, en el que le preguntaron por su relación con Facundo Pieres, lo que motivó a una picante respuesta de la modelo.

Zaira Nara y Facundo Pieres.



“¿Cómo anda con Pieres?”, le preguntó el cronista de LAM a Zaira Nara. “Se pone serio el hijo de mil…”, contestó la modelo como primera reacción ante lo que para ella son preguntas un poco incómodas.



“Me llaman, me parece. Veníamos re amigos. ¿Qué pasó?”, bromeó luego Zaira Nara, quien no pudo seguir evadiendo la pregunta y respondió de manera muy picante. “Anda bien. A caballo. Bárbaro anda. De los mejores que conozco”, expresó.



Luego del momento divertido, se dispuso a hablar seriamente de su momento sentimental. “La realidad es que yo me separé hace muy poco y estoy viviendo un momento de mis hijos. Trabajo mucho. Soy mamá. No estoy en un momento para salir en ningún lado a hablar de mi relación, de mi momento sentimental”, comentó Zaira Nara.

Zaira Nara es cautelosa con su relación con Facundo Pieres. Foto: @zaira.nara.



“No estoy para abrir mi corazón a las puertas del mundo del espectáculo ni contar nada. Porque la verdad es que no tengo ni idea qué va a pasar. Hoy estoy en eso de disfrutar de la tranquilidad de puertas adentro”, agregó.



Por último, aclaró que en estos momentos prefiere mantenerse cautelosa en cuanto a las relaciones amorosas. “Algún día, cuando tenga ganas de salir por la 9 de Julio con alguien, me van a ver”, concluyó.