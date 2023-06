Carola Reyna reveló cómo sufren con Boy Olmi que su hijo se fue a vivir al exterior

Soltar a un hijo cuesta una enormidad e implica un desafío emocional gigante. Más allá de la felicidad por los pasos evolutivos, la pérdida de la cotidianidad, del contacto diario, se puede transformar en un dolor complejo y así lo viven Carola Reyna y Boy Olmi.

La pareja de actores, que lucen enamoradísimos tras décadas de caminar juntos a la par, padecen de la situación de la determinación de Rafa, uno de sus dos hijos, de cambiar de país y partir rumbo a España. Un hecho que aconteció hace unos años.

En su visita a Socios del espectáculo, Carola abordó esta arista de su realidad sentimental y trató de contar el método que ejecutan con su marido para calmar el ardor de extrañar a su heredero, de no poder abrazarlo con la frecuencia deseada.

Así, Reyna contó: “Fue todo un aprendizaje haber soltado a un hijo. En todo tipo de relación hay un momento en el que tenes que entender que el otro es el otro: trajiste una persona al mundo para ser feliz. No es fácil hacerlo. Ahora ya hasta puedo hacer una obra que habla sobre el tema”.

En cuanto a los motivos que impulsaron a Rafa a buscar otros horizontes, la actriz narró: “Siempre el que se va un poco extraña. No sé si él extraña o padece, pero cuando viene a Argentina es tan feliz… no es que se fue porque no se bancaba el país, se mudó a España porque se enamoró”.

Carola y sus dos hijos.

Así como confesó lo que siente: “Obviamente que nos extraña y también lo extrañamos”. Además intentó graficar esa mixtura entre alegría y angustia: “Hay una mezcla de orgullo por verlo crecer y que esté bien, pero es raro perder la cotidianidad”.