El extraño casamiento de Carola Ryena con Boy Olmi: "Me casé en..."

La actriz Carola Reyna estuvo de invitada en el programa “La Puta Ama”, que conduce Florencia Peña por la pantalla de América y habló de su loca historia de amor con el actor Boy Olmi.



“Nos teníamos fichados desde antes, nos llamábamos la atención el uno al otro. Él se iba solo a ver una película en la que estaba desnuda casi todo el tiempo”, comentó la actriz en la divertida entrevista.





Luego, Carola relató cómo continuó la historia de amor, que hoy ya lleva más de 30 años. “Nos toca trabajar y hacer de pareja en una novela. Y ahí empezamos. Ahí chapamos”, recordó.



“Nos casamos en ficción. Si no me acuerdo de algo en algún momento, todos van a pensar que nos casamos de verdad si ven algo. Fiesta increíble, a todo trapo”, reveló la actriz.



“Había champagne en el decorado. Empezamos a bailar haciendo de novios, bailábamos lentos. Hubo noche de bodas. Me desabrochaba botón por botón. Nos saludamos en el ascensor…”, agregó, dando a entender con gestos que se habían besado apasionadamente.



“Algo salió bien, porque hace 30 años estamos juntos”, sostuvo Carola, con la complicidad de Florencia Peña, que aportó: “Son hermosos los dos. Son unas de las parejas más lindas del ambiente”.





Alguna vez, Carola había dicho de Boy Olmi: “Era amigo de mis amigos, siempre me gustaba. Lo vi por primera vez en la puerta del Astral. Los ojos turquesa me encandilaron. Él tenía un saco con una chapa de nácar, muy particular. Recuerdo haber pensado: ‘Todavía no’”.



Si bien llevan muchísimo tiempo juntos, la pareja no tiene hijos en común, Carola Reyna es madre de Rafael y Boy Olmi es padre de Carlos.