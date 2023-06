Benjamín Vicuña confesó cómo empezó su romance con La China Suárez

Son tiempos muy reflexivos para Benjamín Vicuña, quien hace unos días brindó una entrevista íntima en la que habló, entre otros temas, de su relación con La China Suárez, con quien tuvo a sus hijos Amancio y Magnolia.



Al momento de recordar esa historia, que no terminó del todo bien, el actor chileno reconoce sus errores, no sólo en el transcurso de las relaciones, sino también por los comienzos turbulentos.



Sucede que el amor entre Benjamín Vicuña y La China Suárez nació en medio del rodaje de la película El Hilo Rojo. Aquella ficción lejos estuvo de ser muy reconocida, sino más bien el detalle no menor de que el actor chileno estaba en pareja todavía con Pampita.

Aquello fue un verdadero escándalo y la relación entre Pampita y Benjamín Vicuña se rompió automáticamente. Allí, comenzaron su romance el actor chileno y La China Suárez, quienes estuvieron juntos durante seis años.



“Sí, yo siento que luché por las dos relaciones, aposté, me la jugué, todo. Sí tengo otras deudas, que tienen que ver con cosas de madurez, de actitudes, de errores, muchos errores”, expresó Benjamín Vicuña.



“Sabemos que son parte de nuestras contradicciones, de nuestra naturaleza, cagarla, equivocarse. Algunas veces se aprende y otras, no. Pero en mi caso soy bastante humilde y ordenadito para eso. Y aprendo. Y con lo que duele y quema, aprendo y no vuelvo a quemarme”, confesó el actor chileno.

“Luego, si me atraviesan dudas, sensaciones de arrepentimiento, que las cosas podrían haber sido de otra manera, pero es un ejercicio melancólico que no sé si suma mucho, más que para un ejercicio de madurez que las cosas se puedan mejorar. No creo que sea bueno quedarse con esa sensación de fracaso, de lo que no fue o no pudo ser”, agregó.



Por último, ante los escándalos en los que se vio envuelto por sus rupturas tanto con Pampita como con La China Suárez, Benjamín Vicuña aseguró: “Conocí el amor, vi nacer a seis hijos, vi partir a mi hija. Creo que viví una vida con mucha intensidad”.