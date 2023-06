Wanda Nara reveló la importante propuesta de conducción que le ofrecieron

En marzo de 2023, Wanda Nara regresó a la televisión argentina para conducir, por primera vez, un programa. Se trata de MasterChef Argentina, el reality gastronómico que pone a prueba a aquellos apasionados de la cocina. El concurso culinario, que tiene de jurado a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, es uno de los más elegidos cada noche desde su inicio.

Si bien muchos dudaron de las habilidades de conducción de la modelo, Wanda Nara terminó ganándose la audiencia de nuestro país. Incluso Ricardo Darín la elogió como conductora.

La modelo ha conseguido que MasterChef Argentina sea uno de los programas más vistos en la televisión.

Este jueves, Wanda Nara compartió un sticker de preguntas en su cuenta de Instagram (@Wanda_nara) para interactuar con sus seguidores y que pudieran preguntarle lo que quisieran.

"¿Es verdad que están enojados diseñadores argentinos con vos? Admiración por vos" preguntó un usuario a raíz del escándalo por presunto plagio, además de haber sido tildada de "desagradecida" en la industria. "No escuché eso. Pero me visto hace muchos años con los mejores diseñadores del país", empezó respondiendo la empresaria.

Wanda Nara afirmó que le hubiese gustado conducir los Premios Martín Fierro. Créditos: captura de pantalla.

"Nunca le cobré a ninguno porque me encanta desde mi pequeño espacio mostrar moda y talento argentino. Son muy amorosos, me hacen muchos regalos que me mandan a mi casa y muestro en mis redes. Pero jamás hice negocios con eso", añadió la modelo. Y concluyó diciendo que la visten "marcas internacionales, pero la mayoría de las veces lleva productos argentinos".

Luego de algunas preguntas, un internauta le consultó a Wanda Nara si le hubiese gustado estar en los Premios Martín Fierro como conductora. La respuesta de la empresaria sorprendió a sus seguidores: "Sí claro, es un gran paso en mi carrera que piensen en mí. Pero justo termino de grabar en esos días y tengo contratos firmados que cumplir en Europa. Y no estoy segura de estar en el país". Acto seguido, reveló que fue invitada para conducir a fin de año los MF de Miami.