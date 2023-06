Luis Novaresio reveló cómo se lleva con Vera, la hija de su esposo

Hace dos años, Luis Novaresio se casó con Braulio Bauab, un exitoso empresario inmobiliario a quien había conocido mucho antes de que naciera el amor entre ellos, gracias a una amiga en común.



Fue la periodista Muriel Balbi quien insistió en que el conductor se abriera al amor y conociera a alguien. En ese sentido, decidió que tenía que presentarle a un amigo, pero la respuesta no fue la esperada.



Luis Novaresio se negó a la propuesta de su amiga y colega y todo quedó en la nada. Sin embargo, como un guiño del destino, hubo algo que terminó siendo decisivo en la historia: Braulio Bauab era su vecino.

Luis Novaresio y Braulio, su esposo. Foto: @luisnovaresio.



Un día, el empresario inmobiliario cruzó a la casa de Luis Novaresio para pedirle una taza de azúcar. Allí, el amor comenzó a nacer entre ellos y todo fluyó mucho mejor. Hace dos años, sellaron su amor con su casamiento.



Braulio Bauab tiene una hija de cinco años llamada Vera, fruto de una inseminación artificial con su amiga Virginia Laino. Sobre su vínculo con la pequeña niña, Luis Novaresio habló en su visita a Implacables, por Canal 9.



“Vera tiene cinco años y medio y convive con nosotros. Pasa cinco días con nosotros y cuatro con su madre, o viceversa”, comenzó contando Luis Novaresio sobre su vínculo más que especial con la hija de su esposo.

Luis Novaresio, su esposo Braulio y su hija Vera.



“Ella me llama padrastro y yo la llamo hijastra. Y me parece algo realmente maravilloso”, agregó muy emocionado y notablemente feliz el periodista, quien además contó algunas intimidades más.



“Recientemente fuimos a ver ‘Matilda, el musical’. Fue un plan entre padrastro e hijastra. Mi tiempo libre lo dedico a divertirme con Vera. No digo ‘criar’, porque ella ya tiene dos padres”, confesó Luis Novaresio.