Ana María Picchio contó cómo Palito Ortega le propuso ser parte íntima de su familia

Hace poco tiempo, Julieta Ortega y Ana María Picchio se dieron un gustazo: actuar juntas en la obra teatral Perdidamente. Sin embargo, no es el único vínculo que hay entre ellas, sino que son familia.



Sucede que Ana María Picchio es la madrina de Julieta Ortega. En una reciente entrevista, la actriz de 77 años contó cómo fue el momento en el que Palito Ortega y Evangelina Salazar le propusieron ser la madrina de Julieta Ortega.



“Cuando Evangelina quedó embarazada, me dijo: ‘Quiero que vos seas la madrina de Julieta’. Y así fue. Con el tiempo, ellos se fueron a vivir a Miami, pero jamás perdimos el contacto y yo iba muy seguido porque me invitaban. Fui con Delfina, mi hija. Y nosotras nunca dejamos de vernos. Siempre estuvimos juntitas, con toda la familia”, recordó en charla con Pronto.

Ana María Picchio y Julieta Ortega.



“Cuando los chicos eran chiquitos, estuve muy cerca de ellos porque estaba soltera y Evangelina me decía: ‘Si tal trabajo mucho no te gusta, Anita, no lo hagas. Decime cuánto te van a pagar que yo te lo pago y te quedás con nosotros’. Siempre fue muy generosa y de tener gestos incondicionales conmigo”, agregó la experimentada actriz.



Por otra parte, Ana María Picchio se lamentó porque hace bastante tiempo que no se ven y expresó sus deseos de que ese reencuentro se concrete lo más rápido posible, dado que confesó que extraña mucho a la familia Ortega, y en especial a su ahijada, Julieta Ortega.

Ana María Picchio y Julieta Ortega, madrina y ahijada.



“Cuando volví de la temporada y estuve una semana en Buenos Aires y luego me fui a Europa. Llegué hace pocos días y no enganchamos para vernos”, comentó Ana María Picchio en la entrevista con Pronto.



“El teatro te deja un poco afuera de las relaciones. Sábados y domingos estoy pendiente de la función. No puedo estar comiendo un asado sabiendo que dentro de dos horas tengo que actuar”, concluyó.