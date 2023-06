Los verdaderos motivos de Coti Romero de Gran Hermano por los que se separó de El Conejo

"Queríamos contarle que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor", expresó este miércoles Coti Romero, confirmando su separación de Alexis "El Conejo" Quiroga.

Como era de esperarse, la noticia generó especulaciones varias sobre los motivos que habrían llevado a semejante decisión de parte de los ex participantes de Gran Hermano 2022.

En LAM (América TV) analizaron la noticia y se preguntaron sobre la posibilidad de la existencia de terceros en discordia. En este sentido, Estefi Berardi reveló que Daniela Celis había dado a entender que El Cone "mandaba mensajes". "Pobre Cotita se la veía enamorada", expresó Yanina Latorre ante la sorpresiva noticia.

Tras las repercusiones, Coti volvió a volcarse a las redes sociales para aclarar los rumores y reveló el motivo detrás de la ruptura amorosa.

Coti y El Cone durante sus últimas vacaciones por México.

"Tenemos muchas cosas que sanar. No estoy bien", comenzó expresando. "No se dejen engañar con boludeces, jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí, lo sigo teniendo en mi corazón. Es una locura tener que salir a aclarar esto", opinó sobre los rumores de infidelidades.

Además, la joven correntina se refirió a los mensajes de sus fanáticas: "Agradezco el cariño de la gente y sé que voy a estar bien".

Finalmente, aclaró que no hablará en los medios. "No voy a dar notas, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Por favor no insistan, ahora no estoy bien".