El ex de Fátima Florez habla por primera vez tras su escandalosa separación

Fátima Florez y Norberto Marcos estuvieron juntos durante 22 años y en ese tiempo fueron pareja, socios y mucho más. Pero hace tres meses, esa sociedad se rompió por decisión de la imitadora, que eligió seguir sola su camino y cortar su relación amorosa y laboral con quien hasta ese entonces había sido su marido y representante.

Se dijo de todo: que Fátima Florez había descubierto que Norberto Marcos la había engañado durante años con una de las bailarinas de su staff, que en su casa había faltado una abultada cifra en dólares y que el hombre “mantenía” a su supuesta amante, una mujer de su máxima confianza.

Durante las semanas en las que el caso ocupó horas en todos los programas de chimentos y portales, los protagonistas de esta historia optaron por el bajo perfil. Fátima salió a decir que la separación tenía que ver con el fin de una etapa y negó las versiones que circulaban. Norberto, por su parte, se mantuvo en silencio. Hasta ahora.

“Hablé con Norberto Marcos, el marido de Fátima Flórez, hace rato que no se sabe nada del tema y me dio detalles de cómo está hoy en día, a 90 días de la separación, merece ser contada toda la explicación que me dio Norberto de por qué no quiere darme una entrevista”, arrancó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Fátima Florez y Norberto Marcos en Calafate, en 2018. Instagram Fátima Florez

El periodista contó en su programa que hacía tiempo que quería coordinar una nota con el representante, pero que el hombre le explicó que, por el momento, no está “en condiciones” de hacerla por razones médicas de gravedad. Sin embargo, Marcos dio detalles de su duro presente.

El presente de Norberto Marcos sin Fátima Florez

“Cuando el médico me dé el ok la hacemos. Estoy muy sensible y me emociono de nada y no me hace bien. Espero me comprendas”, leyó Etchegoyen el mensaje del ex de la artista, sus primeras palabras desde que estalló el escándalo de la ruptura, que de todas maneras el hombre intentó minimizar.

“No es que estoy así por el tema de la separación. Es algo que arrastro desde el infarto. Tengo cuatro operaciones de corazón y de ahí que no puedo manejar como quisiera mis emociones”, indicó el periodista que le dijo el manager.

Fátima Florez sigue ganando reconocimiento y éxito. Instagram Fátima Florez

En cuanto a su relación con Fátima, Norberto Marcos seguró que estaba “todo bien”. “Tratando de recomponer todo de a poco”, expresó, dando lugar a una reconciliación y completó: “Hablé públicamente pero no me hizo bien. Hablé porque no podía seguir escuchando tantas mentiras pero no me hizo nada bien”.

La artista, en tanto, sigue de gira por Europa con mucho éxito, presentándose a sala llena con su show de imitación y baile. Una serie de fechas que concertó luego de su paso por Miami, donde demostró que no necesita de su ex marido para cerrar contratos jugosos en dólares.