Revelan cuál es el verdadero nombre de Coti Sorokin

A principios de 2023, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin confirmaron su separación. El músico y la influencer levaban juntos más de dos años y, luego de varios idas y vueltas, decidieron ponerle punto final a su vínculo amoroso. Pero parece que donde hubo fuego, cenizas quedan.

Los rumores de reconciliación se desprenden del último posteo de Candelaria, quien saludó públicamente al músico por el día de su cumpleaños. "Feliz cumple, Roberto Fidel", escribió la influencer junto a una imagen que publicó en sus redes sociales.

Cande junto a Coti.

Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa es el nombre completo de Coti, que este 14 de junio está cumpliendo 50 años y, al parecer, los celebrará en compañía de Cande.

El particular posteo que compartió Cande en su cuenta de Instagram. Foto: @candelariatinelli.

Recordemos que durante su separación, Cande dio una entrevista con LAM (América TV) donde hablóde su vínculo con el músico. "Le deseo lo mejor, estoy bien, estoy tranquila, volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre".

"A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va", confesó de forma categórica, dando a entender que este fue el motivo de su separación, los celos de Coti.